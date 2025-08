Sobrevivente da Segunda Guerra revela segredo da longevidade

Enquanto muitos buscam segredos e fórmulas para viver mais, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, Vicente Lionetti, tem uma resposta direta: trabalhar todos os dias. Aos 91 anos, ele ainda está cortando cabelo em seu salão e acredita que a chave para uma vida longa e saudável é manter-se ativo.

Nascido em 1934, Vicente viveu momentos muito difíceis durante sua juventude na Itália. Depois de passar por essa turbulência, ele se mudou para a Argentina com a família em 1951, abrindo seu salão em Tandil. Setenta anos depois, ele ainda está lá, compartilhando valiosas lições sobre saúde, disciplina e propósito.

Quem é Vicente Lionetti?

Vicente nasceu em Bari, no sul da Itália, e viu de perto os efeitos da guerra. Em 1951, com apenas 17 anos, ele imigrou com seus pais para a Argentina. Sem formação acadêmica e em um ambiente totalmente novo, ele aprendeu a profissão de cabeleireiro e rapidamente assumiu um pequeno salão, onde continua até hoje.

Ele afirma: “Chegar e trabalhar todos os dias é o que me mantém vivo.” Sua rotina é bem simples: um café da manhã leve, trabalho pela manhã, pausa para o almoço e mais trabalho à tarde. Para Vicente, aposentadoria não é uma opção.

Qual é o segredo de Vicente para viver tanto?

O cabeleireiro destaca três pilares que sustentam sua saúde: uma alimentação balanceada, movimento e vida social ativa. Ele não é fã de frituras, mas não segue dietas rigorosas. “Eu como de tudo, só não exagero,” costuma dizer.

Manter-se ativo também faz parte de sua filosofia. Já jogou futebol e montou suas bicicletas, e hoje, joga bilhar com os amigos. Para Vicente, ficar parado envelhece mais rápido do que o tempo.

O trabalho como símbolo de resistência e propósito

Para Vicente, o salão é mais do que um trabalho; é um refúgio e um ponto de encontro. Ele ainda utiliza algumas das ferramentas da década de 1950, inclusive uma máquina de corte manual, caso a eletricidade falhe.

“Quero continuar no meu salão até que meu corpo diga ‘chega’,” ele afirma. Generações de clientes voltam para cortarem cabelo lá, movidos pela tradição e pela confiança que ele transmite.

A mensagem de Vicente para os mais velhos e para os jovens

Vicente tem conselhos valiosos. Para os mais velhos, ele diz: “Saiam, façam alguma coisa.” Para os jovens, ele enfatiza a importância dos estudos. Para ele, o conhecimento é fundamental para um futuro melhor, e acredita que trabalho e aprendizado devem caminhar juntos.

Mesmo depois de tantas décadas longe da Itália, Vicente ainda mantém viva sua conexão com suas raízes. Em casa, assiste à RAI, a emissora italiana, e afirma se sentir “mais argentino do que italiano,” mas sempre orgulhoso de sua história.