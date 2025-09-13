Notícias

Sobrevivência não pode mais ser garantida

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
O glaciar Ventina, localizado na Lombardia, na Itália, vem enfrentando uma derrocada impressionante por conta das mudanças climáticas. Desde 1895, sua área tem diminuído consideravelmente. Agora, o monitoramento se dá à distância, depois de 130 anos com medições diretas. Essa transição é um sinal claro da rapidez com que as coisas estão mudando.

Além da redução da extensão do Ventina, o aumento no derretimento do gelo causa instabilidades no terreno. Isso gera deslizamentos de rochas que ameaçam os equipamentos de monitoramento. Por conta disso, o uso de drones e tecnologias de sensoriamento remoto se tornou uma necessidade para acompanhar essas mudanças.

Adaptação tecnológica no monitoramento de geleiras

A situação do Ventina não é única. Outras geleiras nos Alpes, como as da Suíça, também vêm sofrendo. Dados recentes revelam uma perda de volume de cerca de 4% em 2023, e 6% em 2022. Essas perdas acentuadas estão ligadas a verões muito quentes e invernos com menos neve, alterando não só a paisagem, mas também as fronteiras geopolíticas na região. Países como Suíça e Itália têm até revisado suas delimitações territoriais devido a esses efeitos do derretimento.

Com a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Milão e Cortina, a preparação para o evento precisa ser redobrada. O turismo, que depende de um clima estável, sente os reflexos dessas mudanças. Condições climáticas ruins podem impactar significativamente a viabilidade econômica dessa indústria.

Geleiras como indicadores das mudanças climáticas

As geleiras, como a famosa Marmolada, atuam como verdadeiros termômetros do clima. Estudos demonstram que, ao longo dos últimos 85 anos, elas perderam cerca de metade de seu volume. Isso serve como um alerta sobre os impactos das atividades humanas ao longo dos séculos.

Diante desse cenário, autoridades e comunidades locais estão se mobilizando para encontrar formas de minimizar os efeitos ambientais e garantir que o legado das geleiras não desapareça. A proteção ambiental é um desafio imenso e exige esforços coordenados e eficazes. É uma luta que envolve todos, já que o futuro das geleiras é um assunto que toca a todos nós.

