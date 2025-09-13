Notícias

Efeitos do consumo diário de ovos no colesterol

O que acontece com seu colesterol quando você come ovos todos os dias

A relação entre o ovo e a saúde vem ganhando destaque, especialmente no Brasil, onde não falta espaço para esse ingrediente nas mesas. Os ovos são super nutritivos, cheios de proteínas, vitaminas e minerais que fazem bem para o corpo. Mas, é claro, o eterno debate sobre o colesterol ainda deixa muita gente em dúvida.

Pesquisas recentes mostram que consumir de um a dois ovos por dia não afeta o colesterol LDL em pessoas saudáveis. Para a maioria, incluir ovos na dieta é uma boa, mas o segredo está na moderação. Comer em excesso não é recomendado; é sempre bom manter o equilíbrio para garantir que os benefícios dos ovos não prejudiquem a saúde do coração.

A força nutricional do ovo

Os ovos são powerfoods. Além das proteínas de alta qualidade, eles têm carotenoides, que fazem maravilhas pela saúde dos olhos, e colina, uma substância fundamental para o cérebro. Sem contar que possuem antioxidantes que ajudam a manter a pele jovem e retardar o processo de envelhecimento.

A gema, muitas vezes evitada por causa das dúvidas sobre colesterol, é uma mina de vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K. Essas vitaminas são essenciais para a coagulação do sangue e a saúde dos ossos. Portanto, consumidos com moderação, os ovos são aliados importantes para o bem-estar geral.

Quantidade segura x consumo excessivo

Embora o consumo diário de ovos seja tranquilo para a maior parte das pessoas, é preciso tomar cuidado com a quantidade se você tem colesterol alto ou problemas cardíacos. Para esses indivíduos, a gordura presente na gema pode ser uma preocupação. Além disso, dietas que abusam da quantidade de ovos podem sobrecarregar os rins, especialmente em quem já tem questões renais.

Cada um tem que avaliar sua própria situação ao incluir ovos na alimentação. Quem tem predisposição a doenças cardíacas ou problemas nos rins deve conversar com um profissional de saúde para não correr riscos, enquanto ainda consegue aproveitar os benefícios nutricionais que os ovos oferecem.

Otimizando o consumo de ovos

Como você prepara os ovos também faz diferença. Cozinhar, fazer ovo pochê ou mexer sem óleo são opções recomendadas por especialistas. Essas formas de preparo ajudam a manter os nutrientes e não adicionam calorias desnecessárias.

Vale lembrar que os ovos devem ser parte de uma dieta equilibrada, que inclua legumes e grãos integrais. Essa combinação não só maximiza a sensação de saciedade, mas também ajuda no controle do peso.

