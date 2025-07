San Carlo foca no bem-estar das suas equipes de trabalho

A recente introdução da função de “assistente de enfermagem” em nível nacional gerou discussões que não refletem a realidade da situação, principalmente sobre a atuação da Administração Regional de Saúde (AOR). Essa nova posição é essencial e seu impacto deve ser analisado de forma precisa.

De acordo com o plano trienal de necessidade de pessoal, a AOR está tomando medidas rigorosas para determinar a quantidade necessária de enfermeiros e profissionais de saúde, como os Operadores Socio-Sanitários (OSS). Esses números foram estabelecidos com base nas necessidades específicas de diferentes setores de suas cinco unidades hospitalares. O critério utilizado para essa avaliação segue as diretrizes da AGENAS, que é uma referência nacional.

Além disso, a AOR tem implementado um significativo aumento no número de OSS, que atualmente é o dobro em relação ao passado. Essa ação demonstra o reconhecimento da empresa sobre a importância desses profissionais na qualidade do atendimento e no bem-estar dos pacientes. Portanto, a continuidade das alegações de desvalorização desses profissionais, que já foram desmentidas por decisões judiciais recentes, é considerada inadequada.

Estudos recentes do Ministério da Saúde indicam que a AOR investe na sua equipe de forma superior à média nacional. Essa informação evidencia o compromisso da AOR em fortalecer seu capital humano, considerado fundamental para a excelência dos serviços prestados.

Em resumo, a AOR reafirma a efetividade de suas políticas de contratação e valorização das competências profissionais. A instituição espera que, no futuro, haja uma discussão mais objetiva e fundamentada sobre esses assuntos.