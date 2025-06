Visa apresenta novas alterações nos benefícios para clientes

Após uma pausa em dezembro do ano passado, o programa Visa Airport Companion voltou com uma notícia que vai deixar muitos passageiros animados: agora é possível acessar os restaurantes parceiros nas áreas públicas dos aeroportos brasileiros novamente. Essa retomada acontece com um sistema de gerenciamento atualizado, que facilita a visualização dos locais disponíveis pelo aplicativo.

O aplicativo está totalmente funcional e, com isso, os passageiros conseguem acessar a lista de restaurantes diretamente na palma da mão. É só baixar o app, disponível tanto para Android quanto para iOS, e fazer o cadastro. Não esqueça de verificar se seu cartão Visa é elegível para os benefícios — é um passo rápido que pode trazer muito conforto na hora de viajar.

Mudanças no aplicativo

O Visa Airport Companion, que é voltado para quem tem cartões Visa como Platinum, Signature e Infinite, agora tem uma estrutura mais fácil de navegar. Antes, os restaurantes estavam listados sob a seção “Salas VIP”, o que podia gerar dúvidas. Agora, tudo está mais prático, com a lista de restaurantes aparecendo de forma clara. Isso realmente melhora a experiência de quem usa o app.

Lembrando que é essencial estar cadastrado no aplicativo para conseguir o acesso aos benefícios. Verifique sua elegibilidade pelo próprio app ou entre em contato com o banco que emitiu seu cartão.

Novas regras para uso

Com a volta do benefício, há uma nova exigência: é preciso apresentar um cartão de embarque válido no mesmo dia para poder aproveitar os serviços, mesmo nas áreas públicas. Essa medida foi pensada para evitar que pessoas sem intenção de viajar aproveitem os benefícios.

O crédito padrão de US$ 32 por pessoa continua como voucher, mas agora ele é complementado por promoções específicas, substituindo o antigo sistema de crédito livre. Isso pode significar opções mais interessantes e que se adequam melhor às necessidades dos passageiros.

Benefícios para os viajantes

A volta dos benefícios do Visa Airport Companion traz uma dose extra de conforto e praticidade, especialmente para quem faz conexões rápidas. Aproveitar um restaurante antes do embarque pode ser uma ótima pedida para relaxar e comer algo bom.

Essas novas regras parecem ter sido pensadas para garantir um uso mais controlado e organizado nos estabelecimentos parceiros. Com isso, a expectativa é que tanto os clientes quanto os operadores de restaurantes sintam um impacto positivo, resultando em uma experiência ainda melhor para todos. As mudanças trazem mais clareza e, com certeza, prometem facilitar ainda mais as viagens.