Rodrigo Faro: valor da participação na Dança dos Famosos 2025

Rodrigo Faro está confirmado como um dos participantes da nova temporada da “Dança dos Famosos”, que estreia neste domingo, dia 3, no programa “Domingão com Huck”. Ele foi convidado pelo apresentador Luciano Huck e já começou a se preparar para a competição.

A nova edição contará com a revelação ao vivo dos demais participantes, que fazem parte do elenco desta temporada. A “Dança dos Famosos” promete atrair a atenção do público com coreografias envolventes e performances emocionantes.

Cada participante do reality receberá um pagamento mensal de aproximadamente R$ 10 mil durante os cinco meses de duração da competição. Mesmo os participantes que não têm contrato fixo com a Globo poderão usufruir de todos os benefícios oferecidos pela emissora.

Além dos concorrentes, a estreia contará com uma apresentação especial que reunirá artistas de edições passadas. Entre eles, estarão Gil do Vigor, Lexa, Belo e Rafa Kalimann, trazendo ainda mais diversão e entretenimento ao público.

Essa temporada promete ser cheia de surpresas e emoções, proporcionando momentos inesquecíveis tanto para os competidores quanto para os telespectadores.