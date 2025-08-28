Rival japonesa chega ao Brasil para competir no varejo

Com lojas que trazem uma variedade incrível de produtos para casa, a Daiso Japan está prestes a abrir mais uma unidade, desta vez em Blumenau, Santa Catarina. Este novo espaço terá cerca de 400 m² e faz parte do plano da marca de se consolidar no Brasil.

A chegada da Daiso promete trazer uma boa dose de competição ao mercado varejista nacional, especialmente para a Havan, que é uma das grandes protagonistas por aqui.

A nova loja da Daiso será instalada no Shopping H, onde já existem outras duas unidades no estado. Desde sua chegada ao Brasil em 2012, a marca cresceu de forma impressionante, contando atualmente com cerca de 176 lojas pelo país. O que torna a Daiso tão especial são os produtos que não apenas refletem a cultura japonesa, mas também oferecem itens para beleza e decoração a preços acessíveis.

Com presença em mais de 26 países e mais de 5 mil lojas ao redor do mundo, a Daiso se destaca pela qualidade dos seus produtos e pela variedade, atraindo um público diversificado. Essa combinação é um dos seus grandes trunfos no mercado brasileiro, onde os consumidores estão sempre em busca de novidades.

Para marcar a inauguração da nova loja em Blumenau, a Daiso preparou várias surpresas. O público poderá aproveitar brindes, promoções e até a presença de cosplayers de animes na abertura. Essa estratégia promete não apenas atrair visitantes, mas também aumentar o reconhecimento da marca no Brasil.

Enquanto isso, a Havan não está parada. Luciano Hang, proprietário da rede, revelou que planeja investir cerca de R$ 2 bilhões até 2026, incluindo a abertura de 200 novas lojas em estados como Ceará, Roraima e Amapá. A ideia é não só aumentar a presença da marca, mas também gerar mais oportunidades de emprego.

O panorama do varejo no Brasil é repleto de opções e inovações. Com a nova unidade da Daiso, outras empresas do setor também serão desafiadas a innovar e se adaptar, especialmente em um mercado que adora promoções e variedade.