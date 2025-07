Risco de choques e incêndios em chuveiros elétricos na Paraíba

Com a chegada do frio em várias cidades da Paraíba, o uso do chuveiro elétrico aumenta e, com isso, os riscos de acidentes também. Lenildson Santos, que coordena Saúde e Segurança na Energisa Paraíba, fez um alerta importante: equipamentos antigos, que não estão devidamente instalados ou aterrados, podem provocar choques e até incêndios. A situação é mais comum em casas com redes elétricas antigas ou com adaptações irregulares.

Santos ressalta algumas dicas essenciais. Evitar emendas improvisadas nos fios e não usar adaptadores, conhecidos como “benjamins”, é crucial. A instalação deve ser feita sempre por um profissional qualificado, que saiba dimensionar corretamente os cabos e fazer uma verificação periódica na rede elétrica. “Um chuveiro exige bastante energia. Se não for instalado adequadamente, pode causar curtos-circuitos e choques”, explica o coordenador.

Outro aspecto importante a ser considerado é o aterramento. Se você sentir pequenos choques ou formigamentos durante o banho, isso pode indicar fuga de corrente elétrica. É um sinal de alerta que não deve ser ignorado, pois pode evoluir para situações bem mais sérias. “O aterramento é a proteção do usuário. Sem ele, qualquer falha pode ser fatal”, enfatiza Santos.

Histórico do chuveiro elétrico e recomendações adicionais

O chuveiro elétrico é uma escolha bem brasileira. Ao contrário de muitos países que utilizam aquecedores a gás ou aquecimento central, o modelo elétrico se popularizou por aqui por ser mais barato de instalar. Entretanto, essa popularidade traz a necessidade de atenção extra na manutenção e respeito às normas técnicas para garantir a segurança.

Lenildson Santos também alerta: qualquer sinal de faísca, cheiro de queimado ou aquecimento excessivo nos fios deve fazer você desligar imediatamente o disjuntor e chamar um eletricista. Ignorar esses avisos pode resultar em problemas sérios, como danos na rede elétrica e risco de incêndio.

A Energisa Paraíba está reforçando suas campanhas de prevenção em todo o estado. As inspeções periódicas e a troca de chuveiros antigos são ações essenciais para garantir a segurança de todos.

Você já enfrentou algum susto ao usar o chuveiro elétrico? Essas experiências ajudam a conscientizar mais pessoas sobre a importância de cuidados na hora de usar esse equipamento.