Renata Sorrah e Cláudia Abreu comentam encontro com Al Pacino

Cláudia Abreu
Cláudia Abreu e Renata Sorrah viveram saia justa com ninguém menos que Al Pacino - Foto: Reprodução/GNT

Na última terça-feira, dia 5, o programa Que História é Essa, Porchat?, exibido no GNT, trouxe um momento divertido protagonizado pelas atrizes Cláudia Abreu e Renata Sorrah. As duas recordaram uma viagem inesquecível que realizaram juntas para Nova York, onde o principal objetivo era assistir a algumas das peças de teatro mais renomadas.

Durante o bate-papo, o tema central foi uma experiência engraçada que tiveram com o famoso ator Al Pacino. Renata revelou que Cláudia estava extremamente ansiosa para conhecê-lo. Desde o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ela ensaiava a abordagem que faria ao ator. “Ela estava pronta, com frases como ‘I love you’ e ‘I am a Brazilian actress’, preparada para tudo”, contou Renata, rindo da situação.

Cláudia, por sua vez, lembrou que estava tão empolgada que fazia várias entonações ao falar sobre Al Pacino durante a viagem. Ela se vestiu de forma chamativa, usando um gorro rosa, achando que isso ajudaria o ator a notá-la na plateia. No entanto, ao tentar se aproximar de Al Pacino após uma apresentação, ela acabou tendo uma experiência constrangedora. “O segurança quase me bateu. Fiquei tão nervosa que não consegui reagir. Perdi o controle da situação”, desabafou Cláudia.

Renata, ainda em meio às risadas, comentou sobre a interação que Al Pacino teve com Cláudia. “Ele parecia perceber a energia dela. Quando se aproximou, perguntou ‘What do you want?’”, compartilhou. Para Cláudia, que admirava o ator desde a infância, aquela foi uma situação de grande expectativa que se transformou rapidamente em desconforto. “Era ele, aquele ator que eu vi a vida toda. Fiquei muito nervosa e humilhada”, explicou.

Além das aventuras com o ator, a viagem também teve um momento cômico envolvendo Renata. Ela caiu ao sair do metrô em Nova York e acabou rasgando a calça que havia pedido emprestada à amiga Xuxa Lopes, finalizando assim uma jornada cheia de histórias e risadas.

O encontro entre Cláudia Abreu e Renata Sorrah serviu não apenas para relembrar essa divertida passagem, mas também para mostrar a amizade e a cumplicidade que une as duas atrizes, além das peripécias que podem acontecer durante uma simples viagem.

