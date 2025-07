Reação do ex-marido de Preta Gil após falecimento da cantora

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, decidiu restringir os comentários em seu perfil no Instagram após receber uma série de ataques online desde o falecimento da cantora, ocorrido no domingo, 20 de julho de 2025. A relação entre Rodrigo e Preta durou oito anos e terminou em março de 2023, quando ele foi fotografado beijando outra mulher. A separação se deu logo após Preta ser diagnosticada com câncer no intestino, uma luta que a artista enfrentou publicamente.

Rodrigo não se manifestou publicamente sobre a morte da ex-esposa até o momento. A decisão de limitar os comentários em sua rede social reflete a pressão e a hostilidade que ele tem enfrentado nas redes desde que a notícia do falecimento de Preta veio à tona.

A morte de Preta Gil, aos 50 anos, foi um momento de grande tristeza para seus fãs, amigos e familiares. A cantora era conhecida por seu talento e sua contribuição à música brasileira, além de ser membro de uma das famílias mais influentes do país, sendo filha do famoso cantor Gilberto Gil. A repercussão nas redes sociais sobre a vida e a morte de Preta, assim como sobre as suas relações, tem mostrado a intensidade de emoções que cercam a figura pública que ela representava.