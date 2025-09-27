Notícias

Ratinho revela que outra atividade lhe rende mais que sua fazenda

Foto: IA

Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, bateu um papo descontraído no podcast “Os Nagles”, apresentado pela jornalista Leda Nagle e pelo ator Duda Nagle. Durante a conversa, ele compartilhou algumas histórias de sua carreira e deu detalhes sobre os seus negócios, que estão avaliados em quase R$ 1 bilhão.

O apresentador não é só famoso pela televisão, mas também por seu talento como empresário. Ele investe em várias áreas, como comunicação, agronegócio e hotelaria, e deixou claro qual setor tem dado o melhor retorno financeiro.

Além disso, Ratinho se tornou uma figura importante no campo, especialmente no Acre, onde possui quase 200 mil hectares de terras.

Hotéis como destaque nos negócios

Quando Leda Nagle perguntou sobre o negócio que mais lucra, Ratinho não hesitou: “Proporcionalmente, o que mais me dá retorno é hotel. Hotel dá muito dinheiro. Eu tenho hotel em aeroporto, e isso rende bastante.”

Ele ainda comentou sobre as oportunidades em São Paulo. Para ele, se abrisse mais 20 hotéis na cidade, ainda haveria espaço para muitos outros. “Aqui em São Paulo, se você quiser vir para uma feira e não reservar com um mês de antecedência, não encontra hotel. Mesmo com aluguel por temporada, tudo lota”, explicou, refletindo sobre a movimentação da cidade durante eventos.

Ratinho também revelou que sugeriu ao Grupo Silvio Santos a construção de um hotel perto do SBT. “Pedi pra eles me cederem o terreno pra construir um baita hotel lá, porque hotel é um excelente negócio”, contou, ilustrando como acredita no potencial do mercado.

De engraxate a empresário bilionário

Nascido em Águas de Lindóia, a trajetória de Ratinho começou bem longe do glamour que vive hoje. Ele começou como engraxate, fazendo serviços nas casas dos clientes para evitar a concorrência nas ruas. Embora seu pai quisesse que ele seguisse na construção civil, Ratinho se recusou. “Não gosto de fazer força. Não vou carregar cimento, não vou fazer isso”, disse ele, mostrando sua determinação.

Ainda na juventude, descobriu que tinha um talento especial para vendas. “Sempre fui um bom vendedor. Qualquer coisa que me der para vender, se eu gostar do produto, vou vender”, declarou. Essa habilidade o acompanhou ao longo de sua carreira na televisão, onde hoje negocia diretamente as ações comerciais do seu programa no SBT, um dos mais lucrativos da emissora. “Enquanto outros programas têm dificuldade de vender patrocínio, o meu não vaga até dezembro”, revelou.

Um império diversificado no campo e na mídia

Aos 69 anos, Ratinho gerencia uma verdadeira potência: são seis canais de televisão, quase 80 emissoras de rádio, mais de dez fazendas de produção agropecuária e uma rede de hotéis bem posicionados.

No Acre, ele se firmou como um grande proprietário rural, com duas fazendas que somam quase 200 mil hectares e uma delas considerada a maior do estado, com 150 mil hectares. Embora os números exatos de seu patrimônio sejam difíceis de encontrar, estima-se que eles variem entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão, colocando-o entre os artistas mais ricos do Brasil. Para Ratinho, o sucesso vem da ousadia e dedicação em cada setor em que decide entrar.

