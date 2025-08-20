Como combater os efeitos da baixa umidade do ar?

O veranico já chegou e, para quem mora nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, é hora de se preparar para os dias quentes que estão por vir. Desde essa quarta-feira (20) até a próxima segunda (25), a previsão é de temperaturas lá em cima, segundo a Climatempo. Vamos falar sobre como lidar com a baixa umidade do ar e garantir que essa fase do calor não nos derrube?

Como evitar os efeitos da baixa umidade do ar?

Nos dias quentes, a umidade do ar tende a cair e isso pode afetar nossa saúde e bem-estar. Aqui estão algumas dicas simples para lidar com isso:

Hidratação em dia : Manter-se hidratado é fundamental. Beba água ao longo do dia e inclua frutas e vegetais na sua dieta. Eles ajudam a manter o corpo e a pele na boa, além de refrescar!

Exercícios ao ar livre : Se você adora praticar esportes, evite treinar em horários de sol forte. Melhor apostar nas primeiras horas da manhã ou no fim da tarde. Seu corpo e pele vão agradecer.

Mãos limpas : Com a umidade baixa, nosso sistema respiratório pode ficar mais exposto. Lave as mãos com frequência para evitar um resfriado ou gripe indesejada. É uma dica simples, mas que faz toda a diferença.

Cuidado com o ressecamento: Olhos, pele e até as narinas podem ficar secos nessa época. Use soro fisiológico e cremes hidratantes para deixar tudo em ordem. Olhar para o horizonte rodando um carro bonito pode ser incrível, mas ninguém quer sentir desconforto, né?

Onde o calor vai pegar?

De acordo com a Climatempo, a previsão é de picos de calor entre 38°C e 40°C em praticamente toda a região Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso e em Goiás. No interior de São Paulo e cidades do norte e noroeste do Paraná, as temperaturas podem chegar entre 33°C e 35°C. E o Rio de Janeiro? Prepare-se, porque os termômetros por lá devem passar dos 30°C!

Então, se você está programando uma viagem ou até mesmo um passeio pelas estradas, é bom ficar atento. Afinal, quem não ama pegar a estrada nesse calor, com o vento batendo no rosto e a sensação de liberdade, mas é sempre melhor fazer isso de forma confortável e segura!