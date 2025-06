Procon reage à nova taxa de ingresso da Eventim para My Chemical Romance

O Procon de São Paulo notificou a plataforma de venda de ingressos Eventim para esclarecer uma nova taxa de processamento que tem gerado reclamações entre os consumidores. De acordo com o órgão, “centenas de consumidores” relataram a cobrança dessa taxa durante a compra de ingressos para shows, sendo o caso da apresentação da banda My Chemical Romance em São Paulo, marcada para 5 de fevereiro de 2026, um dos mais comentados.

A questão ganhou destaque quando a pré-venda para o show começou no dia 25 de outubro. A nova taxa corresponde a cerca de 3,8% do valor do ingresso e foi aplicada também em outros eventos, como o show da banda Planet Hemp, que ocorrerá no mesmo estádio em novembro.

O Procon-SP estabeleceu que espera um retorno da Eventim até o próximo sábado. No comunicado, a entidade ressaltou que as empresas podem cobrar taxas, desde que estas se referem a serviços realmente prestados e não sejam custos já inclusos no valor do ingresso. O Procon também enfatizou que é responsabilidade das empresas informar de maneira clara e antecipada o valor total que o consumidor terá que pagar ao adquirir o ingresso. O órgão destacou que o consumidor não deve descobrir taxas adicionais ao longo do processo de compra.

Em seu site, a Eventim definiu a Taxa de Processamento como um valor necessário para a manutenção do sistema de pagamentos eletrônicos. Isso inclui custos com a autorização e operação de pagamentos, segurança das informações do cliente e transferência de fundos para os promotores de eventos. A taxa varia de acordo com fatores como o valor da transação e o método de pagamento escolhido pelo cliente.

Além da Taxa de Processamento, a Eventim também menciona a Taxa de Serviço e a Taxa de Administração. A Taxa de Serviço é aplicada quando o cliente opta por comprar pelo site dela ou em pontos de venda, enquanto a Taxa de Administração é responsabilidade das casas de eventos.

A seguir, um exemplo dos valores das taxas durante a compra de ingressos em duas simulações:

Ingressos para o setor cadeira inferior (meia-entrada): Valor do ingresso: R$ 322,50

Taxa de Serviço: R$ 70,31 (21,8% do valor do ingresso)

Taxa de Administração: R$ 21,00 (valor fixo, cerca de 6,5% do ingresso)

Taxa de Processamento: R$ 12,41 (3,8% do ingresso)

Valor total: R$ 426,22 (aumento de 32,1% do valor original) Ingressos para o setor pista premium (inteira): Valor do ingresso: R$ 895,00

Taxa de Serviço: R$ 195,11 (21,8% do valor do ingresso)

Taxa de Administração: R$ 21,00 (valor fixo, cerca de 2,3% do ingresso)

Taxa de Processamento: R$ 33,33 (3,7% do ingresso)

Valor total: R$ 1.144,44 (aumento de 27,8% do valor original)

Esses aumentos nos custos podem impactar muitos consumidores que buscam adquirir ingressos para eventos. O descontentamento em relação a essas cobranças gerou uma mobilização por parte do Procon-SP, que continua a monitorar a situação e espera uma resposta da Eventim sobre as taxas aplicadas.