Primeiro-ministro da Ucrânia renuncia em possível reforma significativa

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and United States Special Envoy for Ukraine and Russia, Joseph Keith Kellogg pose for a photo in Kyiv, Ukraine, Monday, July 14, 2025. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, anunciou sua renúncia nesta terça-feira, marcando o início de uma importante reestruturação no governo do presidente Volodymyr Zelenskyy. A mudança pode incluir a troca do embaixador da Ucrânia em Washington.

Shmyhal divulgou sua decisão por meio de uma carta em sua página no Telegram, afirmando: “Estou apresentando minha renúncia ao cargo de Primeiro-Ministro da Ucrânia.” A decisão do premiê ocorre em um momento crítico para o país, que está em conflito desde a invasão da Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

O presidente Zelenskyy propôs a substituição de Shmyhal pela atual vice-primeira-ministra Yuliia Svyrydenko, de 39 anos. Ela também ocupa o cargo de primeira mulher ministra da Economia do país e desempenhou um papel fundamental em negociações importantes com os Estados Unidos, incluindo um acordo sobre minerais. Svyrydenko tem representação ativa em discussões de alto nível com parceiros ocidentais, onde aborda questões de cooperação em defesa, recuperação econômica e reconstrução.

O processo de reestruturação do governo ainda depende da aprovação do parlamento ucraniano, que precisará agendar uma votação para validar as mudanças propostas por Zelenskyy. A situação no país é delicada, com o aumento da pressão nas linhas de frente devido aos ataques da Rússia, incluindo ofensivas com drones e mísseis em várias cidades ucranianas.

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se comprometeu a aumentar o fornecimento de armas para a Ucrânia, recursos que seriam financiados em parte por países europeus. Em meio a isso, os líderes ucranianos buscam firmar um compromisso de apoio futuro de Washington, visto que há preocupações sobre a possibilidade de a administração republicana se afastar do conflito.

Zelenskyy também expressou que acredita que Shmyhal seria um bom candidato para assumir o Ministério da Defesa. Essa mudança poderia permitir que o atual ministro da Defesa, Rustem Umerov, de 43 anos, se tornasse o embaixador da Ucrânia em Washington. Umerov foi nomeado ministro da Defesa em setembro de 2023 após uma série de escândalos de corrupção e está buscando implementar reformas em sua pasta, embora tenha enfrentado críticas sobre a gestão do ministério.

Essa reestruturação do governo ocorre em um momento estratégico, com objetivos claros de fortalecer as relações com os Estados Unidos e melhorar a resposta da Ucrânia à agressão russa.