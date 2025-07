Prêmio de R$ 6,5 milhões: confira o resultado da loteria

A atual loteria da Quina ainda não revelou se houve apostas vencedoras. Assim que a informação estiver disponível, atualizaremos os detalhes.

### Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para participar, você deve escolher entre cinco e 15 números, sendo que os números vão de 1 a 80. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, os jogos podem ser registrados nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa até às 19h, no horário de Brasília, no dia do sorteio.

### Quanto custa a aposta da Quina?

O valor da aposta na Quina é acessível. O preço mínimo para uma aposta com cinco números é de R$ 2,50. No entanto, se você optar por apostar 15 números, o valor pode chegar a pouco mais de R$ 7.500. Caso a aposta seja feita online, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30. Esse valor pode incluir apostas em outras loterias.

### Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Para aqueles que optam pela aposta mínima de cinco números, as chances de acertar todas as dezenas e levar o prêmio máximo são de uma em 24 milhões. Se você decidir adicionar um sexto número, o custo da aposta aumenta para R$ 15, mas as suas chances melhoram para uma em quatro milhões.

Portanto, a Quina é uma opção para quem deseja tentar a sorte, trazendo prêmios que podem mudar a vida de um apostador.