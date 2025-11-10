Políticos compram 40 Maserati enquanto país enfrenta crise

No coração da Oceania, está Papua Nova Guiné, um país que reúne riquezas naturais impressionantes, como minas de ouro e gás, e, ao mesmo tempo, enfrenta enormes desafios sociais. Você sabia que, em 2018, cerca de 40% da população vivia com menos de 2 dólares por dia? A situação é preocupante, especialmente quando se considera a corrupção e a ineficiência nos gastos públicos.

Em meio a essa realidade, o governo decidiu comprar uma frota de 40 Maserati de luxo para o evento da APEC Leaders’ Summit 2018, que aconteceu em Port Moresby. A compra gerou um verdadeiro alvoroço na sociedade e atraiu muita atenção da mídia. A idéia era que esses carros, usados para transportar líderes mundiais, seriam revendidos depois do evento. No entanto, o que se seguiu foi bem diferente do planejado.

A Decisão e os Modelos Escolhidos

Enquanto o país se preparava para a cúpula, o primeiro-ministro Peter O’Neill autorizou a importação de 40 Maserati Quattroporte. Cada carro saiu por mais de 100 mil dólares na cotação da época. A opção de veículos de luxo levou a uma justificativa curiosa: o governo afirmava que, após o evento, o setor privado compraria os carros, para que o estado não arcasse com essa despesa.

Linha do Tempo dos Eventos

Nos dias do evento, os carros desfilaram pelas ruas de Port Moresby, que haviam recebido um novo asfalto. Após a cúpula, ficou a promessa de que os veículos seriam vendidos rapidamente, mas, com o passar do tempo, os Maserati foram levados para um galpão e ficaram esquecidos, longe dos olhares. Dias, meses e até anos se passaram sem que a venda se concretizasse.

Em Três Anos, Apenas Dois Foram Vendidos

Em 2021, a pressão da população e da imprensa fez o governo se manifestar. O ministro das Finanças, John Pundari, admitiu que a compra foi um "erro terrível". Ele reconheceu que o planejamento deixou a desejar e que não fazia sentido ter adquirido carros de luxo sem ter uma concessionária para vendê-los no país.

Enquanto isso, a imagem dos Maserati parados em um galpão, enquanto o país lutava contra um surto de poliomielite, se tornou um símbolo do contraste entre as prioridades do governo e as necessidades da população.

Afinal, Qual Foi o Destino dos Carros de Luxo?

Em outubro de 2024, ainda havia 33 das 40 unidades à venda. Elas estavam paradas em um cais, aguardando novos proprietários. O governo lançou um edital, cobrando uma taxa de K500 para os interessados, enquanto cada carro tinha um preço pedido de K500.000, bem abaixo do que havia sido pago. A revenda continuava lenta, com apenas duas unidades vendidas até aquele momento.

O que isso significa? O estado ainda arca com os custos para manter esses carros parados, enquanto serviços essenciais, como saúde e educação, continuam precisando de atenção.

Os Carros Foram Vendidos em 2025?

As informações mais recentes indicam que, até 2025, a maioria dos Maserati ainda está sem vendedor. Apesar das tentativas do governo de liquidar a frota, com anúncios e redução de preços, não há indícios de que todos os veículos tenham encontrado novos lares. Essa situação reflete um investimento polêmico que se transformou em um verdadeiro fardo para as finanças públicas.