Polícia de Freiburg intercepta jovem por tuning excessivo em carro

Um jovem de 20 anos foi parado pela polícia em Freiburg após seu carro apresentar irregularidades significativas. O motorista, que havia obtido a carteira de habilitação há menos de uma semana, não pôde continuar sua viagem devido a 23 problemas identificados pelas autoridades.

Entre as falhas constatadas, destacam-se as rodas e a suspensão do veículo, que estavam fora das normas, além de um rebaixamento excessivo do carro. O nível de ruído do motor também foi considerado alto, e a mão-breque não funcionava adequadamente. Por conta da gravidade das irregularidades, a polícia decidiu apreender as placas e o documento do veículo, que só serão devolvidos quando o proprietário comprovar que fez as devidas correções.

O motorista, que é do município de Waldshut, foi informado que sua habilidade ao volante ainda estava em processo de avaliação, mas, por sorte, não perdeu a habilitação. Contudo, um processo por infração foi aberto contra ele.

As autoridades de trânsito, que estavam em patrulhamento, perceberam o carro modificado e decidiram abordar o motorista para uma inspeção. Após essa ação, ele foi conduzido a uma unidade especializada, onde os técnicos realizaram uma análise mais detalhada, confirmando as diversas irregularidades mencionadas.

A polícia ressaltou que ações para identificar veículos não conformes são frequentes, uma vez que esses carros apresentam riscos tanto para seus ocupantes quanto para outros motoristas e pedestres nas ruas.