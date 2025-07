Pedro Pascal critica sua participação em Mulher-Maravilha 1984

Pedro Pascal, conhecido por seus papéis em grandes produções, participou de um debate com sua colega Vanessa Kirby no programa “Agree to Disagree”, do LADbible. O tema da discussão foi qual tipo de barba é mais atraente: bigodes ou barbas. Pascal, que frequentemente aparece com pelos faciais, lembrou de um trabalho em que precisou estar completamente barbeado.

Esse trabalho foi como Maxwell Lord no filme “Wonder Woman 1984”, lançado no Natal de 2020. Pascal comentou que não gostou de sua aparência sem barba e destacou: “Eu realmente me sinto muito mal em como eu pareço sem pelos faciais. Foi um papel que me deixou tão chateado que nunca mais voltei a me barbear a não ser que fosse estritamente necessário.” Ele acrescentou que, se a produção de “Fantastic Four” pedisse sua participação sem barba, ele consideraria, mas a escolha dos visuais foi um trabalho conjunto com o restante da equipe.

Atualmente, Pedro Pascal é o protagonista Reed Richards, também conhecido como Senhor Fantástico, no novo filme do Marvel Cinematic Universe. A opção de manter seu bigode gerou algumas críticas entre fãs que preferem a versão do personagem dos quadrinhos, que sempre o retrata limpo e sem pelos. Pascal mencionou que recebeu muitos comentários sobre sua idade e aparência ao ser anunciado como parte do elenco: “Estou mais ciente das insatisfações em relação à minha escalação do que de qualquer outra coisa que já fiz.”

Seu papel como Maxwell Lord em “Wonder Woman 1984” foi uma experiência única, já que agora ele está focado na Marvel, onde já está confirmado para retornar como Reed em “Avengers: Doomsday”, que deve ser lançado no próximo ano.

O filme “Fantastic Four” tem estreia marcada para 25 de julho.