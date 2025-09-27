Paulo Bilinski propõe divisão do Brasil em Norte e Sul em podcast

Durante um bate-papo em um podcast, o comentarista Paulo Bilinski soltou uma ideia que logo gerou muita polêmica: ele sugeriu dividir o Brasil em dois países, o Norte e o Sul, com muros e vistos entre eles. A declaração, feita em um tom de conversa informal, rapidamente acendeu um debate intenso sobre temas como separatismo, identidade nacional e a desigualdade que existe entre as regiões do país.

O comentarista até brincou que, nesse novo Brasil dividido, o Sul teria a maioria dos votantes de direita, enquanto o Norte ficaria com os de esquerda. Apesar de não ter apresentado tudo isso como uma proposta séria, o assunto trouxe à tona reflexões sobre as possíveis consequências e o impacto político e econômico de uma divisão desse tipo.

O contexto da fala no podcast

A ideia do Bilinski surgiu durante uma conversa descontraída, mas acabou chamando atenção em um momento delicado da política nacional. Seu comentário sobre criar muros e pedir vistos entre os brasileiros foi especialmente impactante, dado o clima de polarização atual.

Ele fez questão de mencionar as diferenças históricas e econômicas entre as regiões, mas também admitiu que separar o Brasil não seria a solução para as questões que enfrentamos. Isso não impediu que sua fala gerasse reações rápidas nas redes sociais e nos jornais. Para muitos críticos, a sugestão só reforça as divisões internas e intensifica as tensões que já existem. Por outro lado, quem defendeu Bilinski viu a fala como uma crítica irônica à dificuldade de harmonizar projetos políticos muito diferentes.

Separatismo e Constituição

Um ponto que Bilinski levantou é a questão da legalidade. A Constituição brasileira proíbe a separação do país, mas, segundo ele, isso não impede que o tema seja discutido teoricamente. Ele puxou a comparação com episódios históricos, como nossa independência de Portugal e a separação do Uruguai, que ocorreram em contextos onde a divisão não era prevista.

Entretanto, especialistas alertam que a ideia de desmembrar o território pode ser vista como uma ameaça à unidade nacional, e é pouco provável que isso tenha apoio na cena política ou legal do Brasil hoje.

Críticas à viabilidade da proposta

Embora a fala tenha sido feita quase como uma brincadeira, a proposta de dividir o país em dois blocos levanta questões econômicas importantes. O Norte e o Nordeste são ricos em recursos naturais, como água e minerais, além de terem um grande potencial turístico. Enquanto isso, o Sul e o Sudeste concentraram a maior parte da produção industrial e da arrecadação de impostos.

Dividir essas regiões poderia criar barreiras artificiais, prejudicando as trocas comerciais e acentuando a desigualdade social. Para muitos especialistas, essa ideia seria mais prejudicial do que benéfica.

Polêmica e repercussão

Bilinski fez piada sobre as possíveis regras de imigração entre esses “dois Brasis”, sugerindo a necessidade de vistos para viagens de 90 dias. Embora tenha apresentado isso como uma sátira, as declarações geraram memes e debates fervorosos nas redes sociais.

Críticos apontaram que isso poderia refletir uma certa xenofobia contra os nordestinos. Enquanto isso, os apoiadores enxergaram a proposta como uma provocação política. Mesmo sem um propósito prático, a fala deixou claro como a polarização política afeta as narrativas de divisão territorial, transformando desigualdades históricas em ferramentas de retórica.

A frase de Paulo Bilinski destacou mais uma vez a fragilidade da coesão nacional diante das diferenças regionais e políticas. Mesmo que a ideia em si seja provocativa, a reação do público mostra que a noção de “dois Brasis” já está se enraizando no imaginário coletivo.