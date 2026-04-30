Emagrecer com saúde: 7 dicas essenciais após os 40 anos

Após os 40 anos, a vida começa a apresentar novas surpresas, e isso inclui o nosso corpo. Muitas mulheres notam que aquela estratégia de emagrecimento que funcionava antes já não traz os mesmos resultados. E não é à toa! As mudanças hormonais da menopausa, por exemplo, impactam diretamente no metabolismo. A boa notícia é que, com algumas adaptações, é possível deixar essa fase mais leve e saudável.

Um dos pontos cruciais é a queda nos níveis de estrogênio e testosterona, que pode dificultar a perda de peso e aumentar o acúmulo de gordura, especialmente no abdômen. O Dr. Igor Padovesi, ginecologista e autor do livro Menopausa Sem Medo, destaca que mesmo quem se alimenta bem e se exercita pode enfrentar desafios nessa fase.

A Dra. Patricia Magier, criadora do Método Plena, ressalta que para emagrecer após os 40, mais do que força de vontade, precisamos de estratégia. Vamos explorar algumas dicas práticas que podem fazer toda a diferença nessa jornada.

1. Aposte em uma alimentação rica em proteínas e mantenha-se hidratada

A partir dos 40 anos, é essencial dar um destaque maior às proteínas. Elas ajudam a preservar a massa muscular, que tende a diminuir cerca de 1% ao ano após essa idade. A Dra. Patricia Magier explica que dietas ricas em proteína não só aumentam a saciedade, mas também ajudam a controlar a fome. E não podemos esquecer da hidratação! Beber água suficiente é fundamental para o bom funcionamento do metabolismo e para dar aquele gás nas atividades diárias.

Para dar um up na saciedade, incluir fibras na alimentação é outro truque. Quanto mais verduras, legumes e grãos integrais você consumir, mais fácil fica. A Dra. Ana Paula Fabricio sugere a dieta mediterrânea, que é cheia de frutas, vegetais e gorduras saudáveis, como o azeite de oliva. Essa abordagem está ligada a vários benefícios, inclusive alívio dos sintomas da menopausa.

2. Exercícios resistidos e musculação: a chave para manter músculos

Se você ainda não começou a se exercitar, esse é o momento! A perda de massa muscular e a diminuição da força prejudicam a qualidade de vida. E, como alerta a Dra. Marcella Garcez, a falta de exercícios pode levar a problemas de saúde sérios. Treinos de força são essenciais para aumentar a densidade óssea e melhorar a sensibilidade à insulina.

A Dra. Patricia Magier reforça que musculação é quase um “tratamento” para o metabolismo feminino. A relação entre força muscular e longevidade é direta. Então, se você já pegou aquele peso na academia ou fez algumas flexões, continue firme!

3. Suplementos: whey protein e creatina como aliados

Os suplementos não substituem uma boa alimentação, mas podem acelerar seus resultados. O whey protein, por exemplo, é super eficaz para garantir que você ingira a quantidade necessária de proteína. Já a creatina tem sido bem estudada e traz benefícios significativos para a força e performance.

A Dra. Marcella Garcez acrescenta que garantir a ingestão adequada de proteínas é vital para a preservação da massa muscular. Carnes magras, ovos e leguminosas devem estar presentes nas refeições.

4. Terapia de reposição hormonal

A diminuição do estrogênio e progesterona pode afetar várias áreas, como o metabolismo e o humor. A terapia hormonal, quando bem indicada e monitorada, pode suavizar os sintomas do climatério. De acordo com a Dra. Patricia Magier, mulheres em terapia hormonal costumam apresentar menos ganho de gordura abdominal.

É importante lembrar que essa não é uma solução estética, mas sim um tratamento para recuperar funções que o corpo perdeu.

5. A importância de um sono de qualidade

Dormir bem é mais crucial do que muitos imaginam. Durante o sono, nosso corpo realiza uma série de processos essenciais. A Dra. Deborah Beranger explica que uma má noite pode influenciar a sensação de fome e atrapalhar o metabolismo.

Se você já notou que uma noite mal dormida faz você procurar snacks calóricos no dia seguinte, não está sozinha! Estabelecer uma boa rotina de sono pode ser tão importante quanto as mudanças na dieta.

6. Combate à inflamação crônica

Após os 40, a inflamação crônica pode aumentar devido a alterações hormonais. A Dra. Patricia Magier sugere o consumo de antioxidantes e ômega 3 para cuidar desse quadro. Menos inflamação no corpo significa mais energia para o que realmente importa, incluindo emagrecimento.

7. Pratique o manejo do estresse

Por último, mas não menos importante, o estresse é um grande vilão! Altos níveis de cortisol podem levar ao acúmulo de gordura abdominal e desejos por alimentos pouco saudáveis. A Dra. Magier defende que técnicas de regulação emocional, aliadas a atividades físicas, podem ajudar a equilibrar o sistema nervoso.

A chave para um emagrecimento saudável após os 40 é abordar tudo de forma integral e estratégica. O corpo se transforma e adaptar as estratégias é fundamental. Afinal, não existe uma receita única; cada um deve encontrar o que funciona melhor.