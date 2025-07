App oferece mensagens seguras sem necessidade de Wi-Fi

Jack Dorsey, o cofundador do Twitter, trouxe uma novidade que promete revolucionar a forma como nos comunicamos: o Bitchat. Esse aplicativo de mensagens funciona através de uma rede Bluetooth descentralizada, o que significa que dá para se conectar sem precisar da internet. Bem prático, né?

A proposta é ideal para locais onde a cobertura de rede é fraca. Com uma conexão que pode alcançar até 300 metros em condições ideais, o Bitchat pode ser muito útil. Ele utiliza uma tecnologia chamada redes mesh, que conecta dispositivos próximos, criando uma verdadeira "teia" que retransmite mensagens sem depender de servidores centrais. E tem uma vantagem a mais: a comunicação é criptografada de ponta a ponta, garantindo que suas conversas fiquem seguras.

Tecnologia inovadora em comunicação

O Bitchat se destaca principalmente por sua forma de operar via Bluetooth. Essa tecnologia já foi testada em situações de protesto, como em Hong Kong em 2019, onde mostrou sua eficácia em momentos de controle digital rigoroso. O funcionamento em rede mesh permite que as mensagens "saltem" entre os aparelhos, superando o alcance tradicional do Bluetooth, que é de cerca de 100 metros.

Em eventos com muita gente, onde a conexão normalmente é difícil, o Bitchat se torna uma opção superviável. A segurança das mensagens é garantida pela criptografia ponta a ponta, o que preserva a privacidade de quem está usando.

Iniciativa de descentralização

O lançamento do Bitchat está em sintonia com a visão de Dorsey de descentralizar a tecnologia, tirando do caminho intermediários que podem controlar ou monitorar dados pessoais. Uma das coisas legais do Bitchat é que ele dispensa a necessidade de números de telefone ou e-mails, focando totalmente na privacidade do usuário.

E não para por aí! O app também vai permitir a criação de grupos protegidos por senha. Para o futuro, estão previstas atualizações que incluirão suporte ao Wi-Fi Direct. Isso deve ampliar ainda mais as possibilidades, sem comprometer a privacidade.

Disponibilidade e expectativas

Atualmente, o Bitchat está em fase de testes beta, disponível apenas para iOS através do TestFlight. E pode acreditar, o programa de testes já atingiu a capacidade máxima em um piscar de olhos. Os testes vão permitir uma avaliação minuciosa antes de um lançamento mais amplo.

Além disso, o aplicativo também deve ser adaptado para Android em breve, ampliando ainda mais seu alcance. O Bitchat promete trazer novas perspectivas sobre privacidade e descentralização no ambiente digital. As atualizações em desenvolvimento visam oferecer uma comunicação cada vez mais segura e independente.