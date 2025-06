Onda de calor no nordeste e meio-oeste deve diminuir lentamente

A onda de calor extremo continua nos EUA

Um intenso domo de calor afeta a parte central e leste dos Estados Unidos, trazendo temperaturas perigosamente altas. Nos últimos dias, diversas cidades, como Boston, Nova York e Washington, D.C., registraram máximas históricas. Por exemplo, Plattsburgh, em Nova York, atingiu 38,3 °C na segunda-feira, igualando seu recorde histórico.

A situação se agravou a ponto de uma cerimônia de formatura em Paterson, Nova Jersey, ter sido cancelada após várias pessoas serem levadas ao hospital com problemas relacionados ao calor, e outras dezenas terem recebido atendimento no local.

Alertas de Calor

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de calor extremo e avisos em toda a costa leste e parte do meio-oeste, incluindo importantes cidades como Boston, Filadélfia e Raleigh na Carolina do Norte. Esses alertas indicam que o número de doenças relacionadas ao calor pode aumentar.

Quando a Calor irá Diminuir?

A previsão indica que, apesar de mais um dia quente à frente, as temperaturas começarão a cair na quinta-feira, especialmente na Nova Inglaterra, onde podem chegar a 20 °C. Em outras regiões, como o meio-oeste e parte do sul, as temperaturas ainda ficarão altas, mas devem cair para a faixa de 30 °C. Essa ressaca de calor virá acompanhada de um aumento na umidade.

Umidade Persistente

A umidade tropical se manterá, exceto na Nova Inglaterra, durante o final da semana. A sensação térmica, ou "temperatura percebida", deverá permanecer entre 35 °C e 40 °C em várias regiões, o que pode piorar à noite, pois as temperaturas não devem baixar o suficiente para proporcionar alívio.

Orientações para a População

O calor é a condição climática que mais causa mortes nos EUA. A combinação de altas temperaturas e umidade pode ser especialmente perigosa para pessoas sem acesso a ar-condicionado. É importante que familiares e amigos verifiquem condições de saúde de idosos e pessoas com doenças crônicas.

Evitar sair durante o pico do calor da tarde é recomendável. Se sair for necessário, recomenda-se fazer pausas frequentes, evitar atividades extenuantes, beber mais água do que o habitual e usar roupas leves e soltas.

Por que Está Tão Quente?

Um domo de alta pressão está localizado sobre o leste dos Estados Unidos, fazendo com que o ar desça e suprimindo a formação de nuvens. Isso permite que os raios solares aqueçam o solo e o ar de forma mais eficiente. Este fenômeno deve começar a amenizar lentamente nos próximos dias.