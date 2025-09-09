Notícias

Novas regras: evite armadilhas e saiba o que conhecer

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 27 minutos atrás
1 minuto de leitura
O que você precisa saber sobre as novas regras para não cair em armadilhas
O que você precisa saber sobre as novas regras para não cair em armadilhas

O Banco Central está prestes a lançar as regras do Pix Parcelado ainda neste mês de setembro. Essa novidade promete facilitar a vida de cerca de 60 milhões de brasileiros que preferem não usar cartão de crédito. Assim, muitas pessoas terão uma nova maneira de parcelar suas compras de forma prática.

Com a chegada do Pix Parcelado, o objetivo é criar uma padronização que vai beneficiar tanto consumidores quanto comerciantes. Esse novo modelo permitirá que os estabelecimentos recebam o valor das vendas de forma instantânea. Enquanto isso, quem optar pelo parcelamento vai poder fazer os pagamentos mensais normalmente. Além disso, transferências também poderão ser realizadas utilizando essa nova modalidade.

Uma informação importante é que juros só serão cobrados caso o consumidor não cumpra com os pagamentos acordados. Essa cobrança vai sinalizar para o banco o perfil de risco do cliente. Por outro lado, os comerciantes não precisarão arcar com taxas para receber o valor antecipadamente, o que é uma ótima notícia para quem vive do comércio.

A ideia do Pix Parcelado é vista como uma evolução por instituições como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No entanto, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) expressou algumas preocupações. Eles apontaram que estamos vivendo um cenário complicado em termos de endividamento no Brasil. Dados recentes mostram um aumento da inadimplência, especialmente entre as famílias de baixa renda, o que gera algumas dúvidas sobre a praticidade e segurança dessa nova opção.

O Idec sugere que, ao implementar essa novidade, o Banco Central deve ter cuidado com a nomenclatura, evitando confusões com o modelo atual de transferências. Além disso, eles recomendam que sejam aplicados critérios semelhantes aos que já existem para crédito, estabelecendo limites e avaliando os riscos de maneira proporcional.

A ideia é que o usuário tenha controle sobre como o Pix Parcelado será utilizado, sempre priorizando o bem-estar de todos. Essa é uma inovação que poderá mudar a forma como as pessoas lidam com suas compras no dia a dia, trazendo mais opções e flexibilidade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 27 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Reprodução: Pixabay (geralt)

Desafio bizarro: influencer propõe R$ 1 milhão com apenas 37 banhos anuais

12 minutos atrás
iPhone azul em destaque cercado por moedas de ouro e itens de luxo, simbolizando o celular como artigo de luxo acessível em 2025.

iPhone 17 reforça estratégia da Apple em luxo acessível em 2025

27 minutos atrás
A condenação bilionária que prova que o Google estava espionando as pessoas

Google condenado por espionagem em caso bilionário

42 minutos atrás
Alienação Parental: entenda o assunto por trás da polêmica!

Ceará regulamenta uso de 25 fontes de água para 2025

45 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo