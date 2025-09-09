Novas regras: evite armadilhas e saiba o que conhecer

O Banco Central está prestes a lançar as regras do Pix Parcelado ainda neste mês de setembro. Essa novidade promete facilitar a vida de cerca de 60 milhões de brasileiros que preferem não usar cartão de crédito. Assim, muitas pessoas terão uma nova maneira de parcelar suas compras de forma prática.

Com a chegada do Pix Parcelado, o objetivo é criar uma padronização que vai beneficiar tanto consumidores quanto comerciantes. Esse novo modelo permitirá que os estabelecimentos recebam o valor das vendas de forma instantânea. Enquanto isso, quem optar pelo parcelamento vai poder fazer os pagamentos mensais normalmente. Além disso, transferências também poderão ser realizadas utilizando essa nova modalidade.

Uma informação importante é que juros só serão cobrados caso o consumidor não cumpra com os pagamentos acordados. Essa cobrança vai sinalizar para o banco o perfil de risco do cliente. Por outro lado, os comerciantes não precisarão arcar com taxas para receber o valor antecipadamente, o que é uma ótima notícia para quem vive do comércio.

A ideia do Pix Parcelado é vista como uma evolução por instituições como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No entanto, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) expressou algumas preocupações. Eles apontaram que estamos vivendo um cenário complicado em termos de endividamento no Brasil. Dados recentes mostram um aumento da inadimplência, especialmente entre as famílias de baixa renda, o que gera algumas dúvidas sobre a praticidade e segurança dessa nova opção.

O Idec sugere que, ao implementar essa novidade, o Banco Central deve ter cuidado com a nomenclatura, evitando confusões com o modelo atual de transferências. Além disso, eles recomendam que sejam aplicados critérios semelhantes aos que já existem para crédito, estabelecendo limites e avaliando os riscos de maneira proporcional.

A ideia é que o usuário tenha controle sobre como o Pix Parcelado será utilizado, sempre priorizando o bem-estar de todos. Essa é uma inovação que poderá mudar a forma como as pessoas lidam com suas compras no dia a dia, trazendo mais opções e flexibilidade.