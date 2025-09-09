Google condenado por espionagem em caso bilionário

Na última quinta-feira, 4 de setembro de 2025, o Google foi condenado a pagar uma multa de US$ 425,7 milhões. Essa decisão foi tomada em um tribunal federal em São Francisco, Califórnia, e está relacionada à coleta de dados de cerca de 100 milhões de pessoas. A questão gira em torno da privacidade e do uso indevido de informações dos usuários.

O tribunal apontou que o Google continuou a monitorar as atividades dos usuários mesmo após eles desativarem essa função, tanto em aplicativos quanto na navegação na internet. Essa prática foi considerada uma interceptação ilegal, especialmente preocupante no caso de usuários de celulares, que não tinham a segurança necessária.

A vigilância que custou caro

Convertendo esse valor, a multa aproximada chega a R$ 2,3 bilhões. O Google, por sua vez, disse que a decisão é confusa e que pretende recorrer. A empresa defende que os usuários têm controle sobre suas informações e podem ajustar suas preferências de privacidade.

Outro assunto envolvendo o Google refere-se ao navegador Chrome. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está de olho também nesse lado, questionando a forma como o Google conduz seus contratos. O juiz Amit Mehta destacou que a empresa não pode fazer acordos voltados apenas para suas próprias pesquisas na internet, e deverá oferecer resultados e informações mais equilibradas em relação à sua concorrência. O Google também planeja recorrer dessa decisão.

Segundo o Departamento de Justiça, o Google controla cerca de 90% das buscas na internet, configurando-se como um monopólio. Essa foi uma das razões pela qual o governo americano decidiu agir, sinalizando que é a primeira vez que um caso desse tipo é tratado dessa forma na área da tecnologia.