Nokia Tijolão completa 25 anos: relembre sua história

O aniversário de 25 anos do Nokia 3310, carinhosamente conhecido como Nokia tijolão, traz de volta as lembranças de um dos celulares mais icônicos da história. Lançado em setembro de 2000, esse aparelho ganhou fama não apenas por sua resistência quase inabalável, mas também por popularizar o famoso jogo da cobrinha. Isso fez dele um verdadeiro ícone cultural, especialmente no Brasil, onde conquistou diversas gerações.

Quando o Nokia 3310 apareceu, a ideia de smartphone ainda era uma invenção distante. Nessa época, as funções básicas dos celulares se limitavam a chamadas e mensagens de texto (SMS). O design do 3310 era simples e prático, com uma estrutura compacta feita de plástico robusto, destacando-se pela sua durabilidade.

Apesar do passar dos anos, o modelo se mantém vivo na memória de quem o usou e na curiosidade de novas gerações, que se encantam com os primórdios da telefonia móvel.

Resistência e funcionalidades básicas do Nokia tijolão

A durabilidade e a simplicidade eram as marcas registradas do Nokia tijolão. O aparelho não tinha câmera, acesso à internet, GPS ou reprodutor de música. Com uma tela monocromática de apenas 84 x 48 pixels, o foco era a comunicação direta, o que o tornava ideal para quem queria funcionalidade sem complicação.

Sua bateria, que durava dias sem precisar de recarga, ainda é lembrada como uma marca de destaque na época. Além disso, o sucesso do celular foi pressionado pela inclusão de jogos simples, com o Snake II sendo o mais famoso deles. Essa versão do jogo da cobrinha permitia que os jogadores se divertissem por horas em qualquer lugar, sempre aproveitando a longa vida útil da bateria. O objetivo? Controlar uma cobrinha que crescia a cada ponto comido, exigindo habilidade e atenção.

Vendas globais e sucesso no Brasil

Números impressionantes marcam o impacto do Nokia 3310. Mais de 126 milhões de unidades foram vendidas mundialmente desde seu lançamento. A marca dominava o cenário de telefonia no início dos anos 2000 e se destacou em meio a concorrentes como Motorola e BlackBerry. O Nokia 3210, seu antecessor, também havia feito sucesso, com mais de 160 milhões de unidades comercializadas.

No Brasil, o 3310 rapidamente se tornou um sucesso, presente em muitas casas e usado por pessoas de todas as idades. Além das chamadas e SMS, ele oferecia recursos como calculadora, cronômetro e agenda, que facilitaram a vida do cotidiano. E a possibilidade de criar toques personalizados foi uma inovação que fez a diferença.

Design, interface e relançamento do Nokia tijolão

O design do Nokia tijolão trazia linhas retangulares e cantos arredondados, tornando-o fácil de carregar e manusear. A interface intuitiva permitia que qualquer pessoa, independentemente da idade, pudesse usar o celular sem dificuldades.

Em 2017, a Nokia decidiu relançar uma versão modernizada do clássico, com algumas atualizações, como entrada para cartão microSD e porta USB para recarga. No entanto, ele ainda não contava com as funcionalidades de um smartphone moderno, como acesso à internet via Wi-Fi. A essência do design original foi mantida, e o jogo da cobrinha foi novamente incluído, agradando os nostálgicos.

Memes e cultura digital em torno do Nokia 3310

Além de suas qualidades técnicas, o Nokia 3310 se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, gerando memes e piadas sobre sua resistência. As imagens do celular, que desafiava as leis da física ao cair e não quebrar, se espalharam por diversas plataformas, conquistando até mesmo as novas gerações.

E não parou por aí. O tijolão fez aparições em videoclipes, programas de TV e reportagens, se tornando parte do imaginário coletivo.

História e evolução do jogo da cobrinha no Nokia tijolão

O sucesso do game da cobrinha começou em 1998, com o primeiro Snake no modelo Nokia 6110. A versão subsequente, o Snake II, solidificou essa diversão como um passatempo mundial. Apesar de várias versões que surgiram ao longo dos anos, nenhuma conseguiu superar a popularidade do jogo no 3310.

Ainda hoje, em 2025, é possível baixar variações do jogo em lojas de aplicativos, mantendo viva a memória desse clássico que marcou a história dos jogos móveis. O legado do Nokia 3310, impulsionado por sua resistência e pelo fenômeno do Snake, continua relevante em debates sobre tecnologia, nostalgia e cultura pop.