Mulher com doença de Lyme fala sobre experiência de Justin Timberlake

Justin Timberlake é diagnosticado com a doença de Lyme

O cantor americano Justin Timberlake, de 44 anos, anunciou nesta quinta-feira, 31 de agosto, que foi diagnosticado com a doença de Lyme. A revelação veio após o término de sua turnê mundial, período durante o qual o artista enfrentou dores significativas devido à condição. Além dos sintomas físicos, Timberlake mencionou que a doença afetou sua rotina e performances nos bastidores dos shows.

Em uma história relacionada, a inglesa Kirstie Haysman compartilhou sua experiência com a doença de Lyme, que só foi diagnosticada oito anos após o início dos sintomas. Em 2015, quando começou a sentir dores, ela suspeitou que pudesse ter artrite reumatoide. No entanto, com o tempo, os sintomas se tornaram mais severos e ela decidiu buscar ajuda médica. Os exames confirmaram a presença da doença de Lyme.

Kirstie explicou que a doença é desafiadora e afeta diversos aspectos da vida. "É um diagnóstico devastador. Afeta o sistema nervoso, as articulações e causa fadiga crônica. A fadiga é algo difícil de imaginar até que você a experimente", comentou. Ela também revelou que em julho de 2024 sua filha Harriett, também diagnosticada com a mesma doença, começou a sofrer com desmaios e enxaquecas.

A doença de Lyme é uma infecção bacteriana transmitida principalmente por carrapatos. Os sintomas mais comuns incluem uma erupção cutânea, calafrios, fadiga extrema, dores musculares, rigidez no pescoço e dores de cabeça. O eritema migratório, uma mancha avermelhada no local da mordida, é um dos sinais mais característicos da infecção.

A transmissão ocorre quando um carrapato pica uma pessoa, introduzindo a bactéria na corrente sanguínea. Se não tratada, a infecção pode evoluir, causando problemas nas articulações, na pele, no sistema nervoso, no cérebro e no coração. A doença não afeta apenas humanos; também pode ser transmitida para animais.

A situação de Timberlake e a história de Haysman destacam a gravidade e a complexidade da doença de Lyme, chamando a atenção para a necessidade de diagnóstico e tratamento precoces.