Mudança no INSS pode dificultar acesso a auxílio para muitos

Muita gente sabe que o INSS está passando por mudanças importantes, e uma das novidades é o novo processo para solicitar o auxílio-acidente. Esse benefício é voltado para quem ficou com sequelas permanentes que atrapalham o seu dia a dia e a capacidade de trabalho. A ideia é que agora seja mais fácil e rápido conseguir o que se precisa — sem mais aquelas filas intermináveis nas agências.

Com essa mudança, não é mais preciso ir até uma agência para fazer a solicitação. O objetivo é facilitar o acesso ao benefício, tornando tudo mais ágil e inclusivo. Mas é verdade que nem todo mundo se sente confortável com a tecnologia, e algumas pessoas ainda têm dificuldades em navegar pelos meios digitais. Para facilitar, o novo processo pode ser feito pelo “Meu INSS”, tanto no site quanto no aplicativo.

A modernização

No novo sistema, a primeira etapa é enviar os documentos pessoais e os laudos médicos de forma digital. Assim que tudo for enviado, o INSS faz a análise para verificar se uma perícia é necessária. Caso precise, a perícia será agendada, mas só se os dados enviados não forem suficientes. E o melhor de tudo: você pode acompanhar o resultado da sua solicitação diretamente pelo aplicativo.

Se você for aprovado, o valor do auxílio será depositado na conta que indicar. Se, por acaso, sua solicitação for negada, as razões para isso estarão disponíveis online. É um avanço significativo, mas é importante lembrar que esse formato pode ser mais complicado para quem precisa de ajuda para completar a solicitação.

Essa mudança também se propõe a reduzir filas e otimizar os recursos do INSS, facilitando o acesso para quem mora em áreas mais remotas. No entanto, ainda existem desafios, como o envio incompleto de documentos ou a dificuldade de acesso à internet em algumas regiões. Apesar disso, a expectativa é de que os resultados sejam positivos.

E essa nova abordagem pode ser expandida no futuro para outros tipos de benefício do INSS. Contudo, é importante considerar que nem todos se sentirão à vontade com esse novo modelo, o que pode gerar atrasos na concessão do benefício. Para que tudo funcione bem, é fundamental que haja suporte técnico adequado e canais de atendimento que realmente ajudem as pessoas a se adaptarem a essa mudança. Isso garantirá que essa digitalização do processo cumpra seu papel de facilitar a vida de quem precisa.