Carregar carro elétrico em dias chuvosos é seguro?

A história dos carros elétricos começa lá no século XIX, mas só mais recentemente é que esses veículos começaram a ganhar destaque no mercado. Por conta disso, muitas pessoas têm dúvidas sobre como funcionam na prática, e isso acaba gerando alguns mitos por aí.

Um dos questionamentos mais comuns é sobre a segurança no carregamento em dias de chuva. É natural ficar preocupado, já que água e eletricidade não costumam se dar bem, certo? A água da chuva, inclusive, pode carregar impurezas que aumentam sua condutividade, gerando receios quanto a riscos elétricos.

Segundo o engenheiro Ricardo Takahira, que atua no Comitê de Veículos Elétricos e Híbridos da SAE Brasil, é verdade que tocar em partes molhadas com eletricidade pode ser perigoso. Mas a boa notícia é que os eletropostos seguem normas rigorosas de instalação que garantem a segurança durante o abastecimento. Quando tudo é feito como manda o figurino, esses pontos de carga têm disjuntores e monitores de isolação que minimizam bastante os riscos. Isso faz com que abastecer na chuva se torne muito mais seguro.

Carros elétricos podem dar choque?

Por serem movidos à eletricidade, muita gente acredita que os carros elétricos possam provocar acidentes. No entanto, tanto os carros quanto os postos de recarga foram projetados para garantir a segurança do usuário.

Os veículos têm isolamento reforçado em seus sistemas elétricos e mecanismos que cortam a energia automaticamente em situações de risco. Isso significa que mesmo em condições climáticas desfavoráveis, como em dias de chuva intensa ou alagamentos, não há motivo para preocupação. Portanto, a combinação de água e eletricidade não deve ser um fator de receio quando se trata de carros elétricos.