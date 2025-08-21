Cientistas mostram como o café pode aumentar sua longevidade

Pessoas que são apaixonadas por café podem ter uma boa notícia quando se trata de envelhecimento celular. Pesquisas indicam que o café pode ajudar a combater esse processo, trazendo benefícios interessantes para quem não vive sem a sua dose diária dessa bebida.

Um estudo publicado na revista Microbial Cell mostrou como o café pode atuar na prevenção do envelhecimento. Os pesquisadores encontraram um mecanismo específico que se relaciona com a forma como as células utilizam energia.

A influência na saúde

O café age através de um processo que envolve uma proteína chamada AMPK. Para simplificar, essa proteína é como um estimulador que ajuda as células a se prepararem para situações em que a energia está baixa. O professor Charalampos Rallis, da Queen Mary University, em Londres, explica que “quando suas células estão com pouca energia, a AMPK entra em ação para ajudá-las a lidar com a situação. E nossos resultados mostram que a cafeína ajuda a acionar esse mecanismo.”

Além disso, o estudo compara a ação do café a medicamentos como a metformina, frequentemente usada no tratamento de diabetes. O que é interessante é que a cafeína também pode atuar no TOR, um setor biológico que gerencia como as células utilizam os nutrientes consumidos. Isso pode impactar diretamente a energia que somos capazes de gerar.

O professor Rallis ainda destaca que essas descobertas ajudam a entender melhor como a cafeína pode beneficiar a saúde e prolongar a longevidade. Ele menciona que a pesquisa abre a porta para investigações futuras sobre como podemos potencializar esses efeitos em nossa rotina — seja através da dieta, do estilo de vida ou até mesmo com novos medicamentos.

Portanto, para aqueles que adoram uma xícara de café, essas descobertas trazem uma dose extra de alegria e um motivo a mais para desfrutar do seu cafézinho.