Max Verstappen vence Oscar Piastri na corrida sprint da Bélgica

Vitória de Verstappen na Corrida Sprint Marca Novo Capítulo na Red Bull

Em uma corrida emocionante realizada em Spa-Francorchamps, na Bélgica, Max Verstappen, atual campeão mundial, conquistou a vitória na corrida sprint da Red Bull, dando início a uma nova fase para a equipe. Este resultado é notável, pois é a primeira vitória da Red Bull desde que Christian Horner deixou o cargo de CEO e diretor da equipe, sendo substituído por Laurent Mekies há duas semanas.

Verstappen, que começou a corrida em segundo lugar, ultrapassou o australiano Oscar Piastri logo na primeira volta e conseguiu se defender do ataque de Piastri e de seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris. Com essa vitória, Verstappen garantiu para si oito pontos no campeonato, enquanto Piastri e Norris somaram sete e seis pontos, respectivamente. Com isso, Piastri ampliou sua vantagem sobre Norris na classificação, levando agora uma vantagem de nove pontos, enquanto Verstappen está 68 pontos atrás do líder.

Após a corrida, Verstappen comemorou sua atuação, destacando a importância de manter a distância dos concorrentes. “O início foi a única oportunidade que tivemos contra eles e conseguimos aproveitá-la. Depois, foi uma batalha constante para gerenciar a distância usando DRS e consumo de bateria”, afirmou. Ele explicou que precisou pilotar no limite, já que a gestão dos pneus era essencial, mas não poderia se dar ao luxo de cometer grandes erros.

Laurent Mekies, novo chefe da Red Bull, comentou que seu foco principal é proporcionar a Verstappen um carro competitivo, o que pode dissipar rumores sobre a saída do piloto antes do término de seu contrato em 2028. A vitória representa um grande impulso moral para Verstappen, para Mekies e para toda a equipe, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas nas últimas semanas.

Na corrida, os três primeiros no pódio lutaram intensamente, com Charles Leclerc, da Ferrari, terminando a mais de sete segundos de Verstappen. Seu companheiro na Ferrari, Lewis Hamilton, teve um desempenho abaixo do esperado, terminando em 15º lugar após problemas na qualificação.

Os pilotos da Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman, mostraram um bom desempenho, conquistando o quinto e o sétimo lugar, enquanto Carlos Sainz, da Williams, terminou no meio do campo. O estreante da Red Bull, Isack Hadjar, também se destacou, garantindo a oitava posição.

A vitória de Verstappen na corrida sprint pode ser um indicativo de como a Red Bull pode se sair bem em outras competições, especialmente no grande prêmio que acontecerá no domingo, onde as estratégias das equipes terão um papel ainda mais importante. No início da corrida, Piastri liderou após sair bem da curva La Source, mas não conseguiu manter a posição ao longo do circuito, permitindo que Verstappen o ultrapassasse na reta Kemmel.

Esse panorama demonstra não apenas a habilidade de Verstappen, mas também as constantes disputas entre as equipes na Fórmula 1, que promete mais emoção nas próximas etapas do campeonato.