Marcelo Claure investe em IA e lidera compra da Arden University

O empresário Marcelo Claure, que já fez parte do SoftBank e agora é sócio da Brightstar Capital Partners, liderou a aquisição de 50% da Arden University, uma das principais instituições privadas de ensino do Reino Unido. O valor da negociação ultrapassou US$ 1 bilhão, o que equivale a cerca de R$ 5,58 bilhões.

A Arden University conta com aproximadamente 40 mil alunos em seus cursos de graduação e pós-graduação e está traçando um plano ambicioso para se expandir internacionalmente. A instituição pretende oferecer diplomas britânicos para estudantes de tempo integral até 2026, com foco em regiões como América Latina, Oriente Médio e Europa Continental.

Um dos principais objetivos de Claure é utilizar a inteligência artificial para eliminar barreiras linguísticas e aumentar o alcance da universidade. Em declarações, ele explicou que a previsão é traduzir os currículos de mais de 140 cursos para mais de 150 idiomas. A tecnologia será empregada não apenas para a tradução em tempo real, mas também para oferecer tutoria personalizada, permitindo que o conteúdo seja adaptado às necessidades de cada estudante.

A Arden atualmente adota um modelo híbrido de ensino, com até 20% das aulas sendo presenciais. Além disso, a universidade planeja oferecer patrocínios de vistos para atrair estudantes internacionais que desejam frequentar seus campi, tanto físicos quanto digitais, no Reino Unido.

A parte da universidade adquirida por Claure foi comprada da Global University Systems, um conglomerado educacional com fins lucrativos, cuja sede fica na Holanda. Esta transação também simboliza a reconexão de Claure com Andrew Weinberg, fundador da Brightstar Capital Partners e seu antigo parceiro na primeira Brightstar, a empresa de telecomunicações que foi vendida ao SoftBank em 2014.

Após a venda da Brightstar, Claure teve uma carreira de destaque no SoftBank, onde liderou a fusão entre as empresas Sprint e T-Mobile e coordenou os investimentos internacionais do grupo japonês. Ele deixou a companhia em 2022 devido a desavenças relacionadas à compensação e, desde então, tem atuado por meio de seu family office, o Claure Group, concentrando-se em tecnologia, América Latina e mobilidade.

Com essa nova aquisição, Claure assume a presidência do conselho da Arden University e planeja aumentar a presença da instituição por meio de novas aquisições no setor educacional, com ênfase em empresas que possuam forte orientação tecnológica e soluções de inteligência artificial voltadas para o ensino.

A Brightstar Capital Partners, a qual Claure pertence, administra mais de US$ 5 bilhões em ativos e possui um histórico recente de vendas no valor de bilhões, proporcionando altos retornos para seus investidores.