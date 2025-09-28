Maior shopping do Brasil tem 500 lojas e 15 mil vagas disponíveis

O Aricanduva é conhecido como o maior shopping do Brasil e não é pra menos. Localizado na zona leste de São Paulo, esse complexo urbano impressiona com uma área total de 440 mil m², dos quais 257 mil m² são dedicados a lojas e operações comerciais.

Com mais de 500 estabelecimentos, o shopping oferece estacionamento gratuito para até 15 mil veículos. Além de ser um ótimo lugar para compras, conta com áreas temáticas que vão de móveis e decoração até a venda de automóveis. Esse cenário todo faz do Aricanduva um verdadeiro marco para a capital paulista.

Inaugurado em 1991, o shopping passou por várias expansões e se tornou uma referência não apenas comercial, mas social. De fato, muitos o consideram uma cidade dentro de outra cidade, dado seu tamanho e a diversidade de serviços.

Complexo integrado em três grandes áreas

O Aricanduva se divide em três setores principais. O Shopping Leste Aricanduva é onde estão a maioria das lojas e serviços. O Interlar Aricanduva é todo voltado para móveis e artigos de decoração. Por fim, temos o Auto Shopping Aricanduva, que concentra concessionárias e serviços automotivos.

Essa estrutura integrada torna o Aricanduva um ponto de atendimento para tudo, desde as compras do dia a dia até produtos de maior valor. Aqui, você encontra tudo em um só lugar: consumo, lazer e mobilidade para a família inteira.

Impacto econômico e social da estrutura

O impacto do Aricanduva na economia local é significativo. Atualmente, são cerca de 7 mil empregos diretos e outros 15 mil indiretos, o que o transformou em um dos maiores empregadores da zona leste. Além disso, a presença desse grande centro comercial ajudou a elevar a infraestrutura urbana e atrair novos investimentos imobiliários.

Outro ponto forte do shopping é o estacionamento gratuito, algo que se tornou raro em grandes centros comerciais. Essa facilidade aumenta a acessibilidade e torna o Aricanduva ainda mais popular, especialmente nos fins de semana.

O que não se pode deixar de saber sobre o Aricanduva

Se você pretende visitar o maior shopping do Brasil, vale a pena se planejar! Devido ao seu tamanho, pode ser fácil se perder ou não conseguir explorar todas as áreas em uma única visita. É tão vasto que, para conhecer tudo com calma, pode ser preciso mais de um dia.

O Aricanduva também representa um símbolo da zona leste, sendo um marco de desenvolvimento e lazer para milhões de pessoas. Combinando comércio, serviços e entretenimento, o shopping não é apenas um lugar para compras, mas um verdadeiro destino para toda a família.

E não dá pra negar que o Aricanduva exemplifica como os centros de consumo estão evoluindo, se transformando em verdadeiras cidades comerciais, com um impacto direto na vida dos paulistanos. A grandiosidade do lugar impressiona, tanto pelos números quanto pela importância que tem para a região.