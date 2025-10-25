Little House: a pequena casa de 28 m² que vale R$ 705 mil
Construída em 1912, a charmosa casa localizada no número 128 da Day Avenue, em Toronto, é uma das menores do mundo. Com apenas 28 metros quadrados, esse imóvel tem chamado atenção não só pela sua proporção inusitada, mas também pela forma engenhosa como aproveita cada centímetro disponível. Isso a transformou em um verdadeiro ícone turístico e viral nas redes sociais.
O pioneiro que viu oportunidade onde ninguém via
Arthur Weeden, o construtor responsável pela obra, chegou ao Canadá em 1902 vindo da Inglaterra. Logo se destacou na região oeste de Toronto, onde encontrou um terreno inusitado: um espaço vazio entre duas propriedades no bairro de Corso Italia-Davenport. O espaço, que era destinado a uma passagem de carros, foi abandonado, e Arthur percebeu uma oportunidade.
Ele decidiu adaptar esse terreno, que tinha apenas 2,3 metros de largura e 34 metros de profundidade, e transformá-lo em uma casa completa. Com muita criatividade, ele deu vida ao que poderia ser um simples espaço negligenciado.
Uma vida inteira dentro de poucos metros
Arthur e sua esposa viveram na pequena casa durante duas décadas. Após a morte da esposa, ele permaneceu no imóvel por mais seis anos, mostrando que, mesmo em um espaço tão reduzido, era possível construir uma vida cheia de memórias. Embora pequena, a casa contava com todas as comodidades necessárias, como sala, cozinha, quarto e banheiro.
O quarto principal tinha uma cama retrátil, perfeita para otimizar o espaço durante o dia, enquanto nos fundos havia um encantador jardim e um local para estacionar.
Reforma e novo significado da Little House
A casa permaneceu praticamente inalterada até 2007, quando novos proprietários decidiram reformá-la completamente. Essa modernização não só valorizou o espaço, como também transformou o imóvel em um símbolo do movimento tiny living, que defende moradias pequenas, funcionais e sustentáveis.
Naquele ano, a "Little House" foi anunciada por US$ 189.800, o que hoje corresponderia a cerca de R$ 1 milhão. Em 2010, registros mostraram uma venda por aproximadamente 173 mil dólares canadenses, ou cerca de R$ 705 mil. Atualmente, essa pequena casa continua a ser um ícone arquitetônico em Toronto, exemplificando criatividade e eficiência no uso do espaço urbano.