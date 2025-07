Laudo revela que queda causou morte de Juliana Marins no RJ

Laudo Aponta Causa da Morte de Juliana Marins

Um novo laudo pericial sobre a morte da publicitária Juliana Marins, encontrada morta na Indonésia, confirmou que a causa foi múltiplos traumas resultantes de uma queda de altura. O laudo, realizado pelo Instituto Médico-Legal (IML), destacou que a hemorragia interna foi provocada por lesões poliviscerais e politraumatismo, indicando que Juliana faleceu no máximo 15 minutos após o impacto.

Os peritos observaram que, apesar de os ferimentos serem letais em curto prazo, não era possível descartar a possibilidade de que ela tenha sofrido antes de morrer. Devido às condições em que o corpo foi encontrado, as investigações não conseguiram determinar a data exata da morte.

Além disso, o laudo mencionou que fatores como estresse extremo, isolamento e um ambiente hostil podem ter contribuído para a desorientação de Juliana antes de seu falecimento. Uma perícia anterior feita na Indonésia havia sugerido que Juliana poderia ter morrido cerca de 20 minutos após a queda, mas, assim como o novo laudo, não conseguiu confirmar quando exatamente ocorreu o acidente.

Juliana Marins foi encontrada sem vida quatro dias após ter caído durante uma trilha no Monte Rinjani. As buscas foram intensificadas, mas somente após um certo tempo foi possível localizar seu corpo, em condições que levantaram muitos questionamentos sobre como e quando a queda ocorreu.

Em homenagem à jovem, dois memoriais foram inaugurados em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde ela residia. As placas colocadas em um mirante e em uma trilha agora levam seu nome – Trilha e Mirante Juliana Marins – como um tributo à sua memória e ao legado que deixou.