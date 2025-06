João Vicente de Castro fala sobre relação com a mãe, Gilda Mildani

'A coisa mais triste do mundo...': filho de Gilda Mildani, esposa de Maria Bethânia, João Vicente de Castro fez declaração potente sobre relação com a estilista.

João Vicente de Castro e Suas Reflexões Sobre a Infância e a Família

Maria Bethânia celebra 60 anos de carreira e João Vicente de Castro compartilha histórias sobre sua infância.

Nesta sexta-feira, 27 de junho de 2025, Maria Bethânia, renomada cantora e compositora brasileira, celebra seis décadas de carreira com uma homenagem especial no programa "Globo Repórter". Nesse contexto, seu enteado, João Vicente de Castro, aproveitou para compartilhar momentos significativos de sua infância e da relação com sua mãe, a estilista e fotógrafa Gilda Midani, que é casada com Bethânia desde 2017.

Atualmente, João interpreta Renato no remake da novela "Vale Tudo". Em um depoimento tocante no programa "Papo de Segunda", do canal GNT, ele relatou como a falta da figura paterna e a forte personalidade da mãe influenciaram seu crescimento e desenvolvimento emocional.

A Falta do Pai e o Apoio da Rede Afetiva

João Vicente lembrou que sua infância foi marcada pela ausência do pai, Tarso de Castro, um jornalista conhecido que faleceu devido a cirrose hepática quando João tinha apenas 8 anos. Ele recordou que, quando seu pai faleceu, a casa onde morava se tornou um lugar vazio. "Minha mãe trabalhava muito e meu pai tinha morrido", contou João, refletindo sobre as dificuldades enfrentadas na infância.

Diante desse cenário, ele precisou buscar apoio fora de casa. "Fui para a casa dos meus amigos, do meu padrinho, da minha madrinha. Eu arrumei essa rede afetiva que me suportou por muito tempo", explicou. Essa rede de apoio foi essencial para lidar com as inseguranças e os desafios de crescer sem a presença do pai.

Um dos pontos destacados por João foi o acolhimento por parte de sua família ampliada, que incluía figuras importantes como seu padrinho, Caetano Veloso, irmão de Bethânia. Esse vínculo familiar se fortaleceu ainda mais com o tempo, especialmente após a união de sua mãe com a artista.

Lições de Vida e Reflexões

João Vicente utilizou sua vivência para transmitir uma mensagem sobre a importância das relações afetivas e do suporte emocional. Ele enfatizou que, mesmo diante das dificuldades, é possível encontrar formas de se cuidar e de buscar apoio nas pessoas que amamos.

Essa história não apenas revela a trajetória pessoal de João, mas também lança luz sobre as experiências de muitas crianças que, assim como ele, enfrentam desafios familiares. A experiência compartilhada por João é um lembrete da força que encontramos nas relações familiares e nas amizades.

A homenagem a Maria Bethânia também serve como um tributo a um legado familiar repleto de amor e superação, mostrando que, apesar das adversidades, a vida é feita de laços que nos ajudam a seguir em frente.