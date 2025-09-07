Insanos MC: o motoclube com 12 mil membros e um império global

Hoje, o Insanos MC é reconhecido como o maior motoclube do mundo, com mais de 12 mil membros espalhados por diferentes países. A paixão por motocicletas é apenas uma parte da história; esse grupo é um verdadeiro exemplo de irmandade, disciplina e solidariedade.

Esses valores sólidos ajudaram o Insanos MC a conquistar um lugar de destaque no cenário motociclístico mundial.

A origem em uma ruptura ousada

A história do Insanos MC começou em São Paulo, quando um grupo de motociclistas decidiu se desassociar de um antigo motoclube. A separação aconteceu após um conflito com o presidente da época, que foi acusado de manipular decisões para seu próprio benefício e desrespeitar as regras do grupo.

Os motociclistas que se revoltaram enfrentaram cerca de 300 homens em uma disputa marcada por coragem e determinação. Para eles, a situação estava insustentável, e a fundação do Insanos Moto Clube foi uma saída natural. Rápido em se espalhar por todo o Brasil, o Insanos acabou conquistando respeito também fora do país.

A criação do Insanos MC é frequentemente comparada a um evento marcante da nossa história: a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, de 1922. Assim como os rebelados naquela época, os fundadores do clube se levantaram contra o que consideravam um regime de opressão.

Essa comparação reforça a identidade do grupo, em que a resistência e a bravura estão na essência do que eles representam.

Dentro do Insanos MC, a hierarquia e a disciplina não são vistas como regras rígidas, mas sim como pilares que sustentam uma convivência harmoniosa, quase familiar. Cada membro tem suas funções bem definidas, oferecendo ordem, respeito e camaradagem. Esse compromisso com a disciplina garante que todos ajam de acordo com os princípios do motoclube, seja nas estradas ou em eventos sociais.

Uma família global que cuida dos seus

Com presença em mais de 65 países, embora o site oficial mencione 36, o Insanos MC vai além das motos. A missão do grupo é social, fundamentada em um princípio simples: cuidar da própria “casa” antes de ajudar os outros. Ninguém é deixado para trás, e isso se reflete em diversas ações, como:

– Distribuição de cestas básicas para membros que estão passando por dificuldades.

– Apoio em tratamentos médicos.

– Ajuda na busca por emprego, utilizando a rede de contatos do grupo.

Esse espírito solidário fortalece os laços dentro da comunidade, garantindo que o Insanos MC se mantenha unido e coeso.

Estrutura de liderança e eventos inclusivos

O Insanos MC tem uma administração bem estruturada, com cargos dedicados a áreas como Disciplina, Comunicação, Expansão, Social e Operações. Atualmente, a liderança é representada por figuras como Jonatas Kiss, presidente, e Bugdan Nunes, vice-presidente, que trazem seriedade e responsabilidade à gestão.

Os eventos também são essenciais para o clube, promovendo a inclusão e valorizando a acessibilidade. Um exemplo foi o 2º Evento PCD do Insanos MC, realizado em Jundiaí, no interior de São Paulo, que reuniu motociclistas de várias partes do país e enfatizou a importância de acolher a todos.

Um motoclube que também compartilha perdas

O sentimento de irmandade vai muito além das celebrações; ele se destaca nos momentos difíceis. Quando Edson Lopes, um dos fundadores, faleceu, a comunidade se uniu para prestar homenagens e lembrar a importância de sua contribuição.

Esse episódio reforçou que, para o Insanos MC, a fraternidade é o que mantém o grupo unido, não importa o que aconteça.

Para quem entra no Insanos MC, não se trata apenas de um clube de motos, mas de encontrar uma família com valores bem definidos: camaradagem, respeito e lealdade. Essa combinação única transforma cada viagem em uma aventura e oferece um sentimento de pertencimento que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar.