Inflação em Cingapura se mantém em mínimo de quatro anos antes de decisão do MAS

Inflação em Cingapura se Mantém em 0,8% em Junho, Abaixo do Esperado

A inflação geral em Cingapura ficou em 0,8% em junho, mantendo-se em seu nível mais baixo em mais de quatro anos. Esse número é inferior à expectativa de 0,9% dos economistas e ocorre em um momento crucial, já que a decisão sobre a política monetária do país será tomada em julho.

A inflação núcleo, que exclui os preços de transporte privado e acomodação, permaneceu em 0,6%. Esses dados indicam um cenário favorável para que a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) possa adotar uma política monetária mais flexível, buscando impulsionar o crescimento em um ambiente comercial incerto.

Em um relatório anual publicado em 15 de julho, a MAS destacou que a inflação núcleo "reduziu significativamente para abaixo de 1% nos primeiros cinco meses deste ano, ficando abaixo das expectativas". A projeção para a inflação núcleo em 2025 é de que ela varie entre 0,5% e 1,5%, uma queda expressiva em relação aos 2,8% registrados em 2024.

Além disso, a MAS manteve sua previsão de crescimento do PIB para o ano, que varia de 0% a 2%. Apesar de um crescimento robusto nas duas primeiras etapas de 2025, com aumentos de 4,1% e 4,3% em relação ao ano anterior, a expectativa é que o crescimento desacelere na segunda metade do ano.

Especialistas do Bank of America comentaram que a MAS parece preocupada com o impacto que a incerteza global pode gerar na economia local. Na avaliação deles, o crescimento doméstico deve ser "moderado" devido à expectativa de uma desaceleração no consumo e investimento globais nos próximos meses, além do efeito retardado de tarifas que podem afetar a produção e exportações.

Economistas também indicaram que a economia de Cingapura pode enfrentar desafios à medida que a alta nas exportações diminui na segunda metade do ano. Segundo Shivaan Tandon, economista de mercados da Capital Economics, o setor de serviços, que depende fortemente das exportações, tende a arrefecer, e a atividade manufatureira deve continuar enfrentando dificuldades.

Para contextualizar, a economia de Cingapura é extremamente dependente das exportações. Dados do Banco Mundial mostram que, em 2024, as exportações representavam 178,8% do PIB da cidade-estado, evidenciando a vulnerabilidade desse modelo econômico diante de flutuações no mercado internacional.

Essa é uma notícia em desenvolvimento, e novas informações devem ser divulgadas em breve.