Incêndio em residência no Jardim Iporanga é registrado em Guarulhos

Um incêndio ocorreu em um sobrado de quatro andares localizado na Rua Jovita, 491, no Jardim Iporanga, em Guarulhos. As chamas foram registradas por um jornalista que passava pelo local no momento do incidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão presentes na cena do incêndio para combater as chamas. Até o momento, não há informações sobre feridos ou vítimas.

A ocorrência gerou preocupação entre os moradores da região, que acompanharam a situação. O Corpo de Bombeiros trabalha para controlar o fogo e investigar as causas do incêndio.

