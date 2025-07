Incêndio atinge loja no Catuaí Shopping Cascavel

Incêndio em Loja de Brinquedos no Catuaí Shopping em Cascavel

Cascavel, Paraná – Na manhã desta sexta-feira (18), um incêndio em uma loja de brinquedos no interior do Catuaí Shopping gerou grande preocupação entre clientes e funcionários. As chamas foram rapidamente controladas por equipes do Corpo de Bombeiros, que se deslocaram até o local com um caminhão especializado para combate a incêndios.

A colaboração entre os bombeiros, o sistema de sprinklers do shopping e a Brigada de Incêndio local foi fundamental para evitar que o fogo se espalhasse. Apesar do susto, não houve feridos e os danos foram apenas materiais. No entanto, a fumaça e o calor ativaram sensores de segurança, fazendo com que os sprinklers liberassem água em várias partes do shopping.

Por conta dessa situação, o local foi temporariamente interditado para permitir procedimentos de secagem e inspeções técnicas. A administração do Catuaí Shopping informou que está monitorando a situação e dará atualizações sobre a reabertura assim que for possível garantir a segurança dos clientes e colaboradores.

As causas do incêndio ainda não foram determinadas. Uma perícia está programada para ser realizada nas próximas horas para investigar o que provocou as chamas. A administração do shopping acompanhará de perto os desdobramentos do incidente e se compromete a informar a população o mais breve possível.