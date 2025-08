Guia prático para limpar o filtro da máquina de lavar

O filtro da máquina de lavar é uma parte pequena, mas extremamente importante para o bom funcionamento do aparelho. Muitas pessoas não se dão conta de que, se o filtro estiver sujo, isso pode resultar em roupas mal lavadas ou até mesmo em problemas sérios na máquina. Limpar esse componente regularmente ajuda a evitar o acúmulo de fiapos, cabelos e outros resíduos indesejados. Especialistas recomendam que essa limpeza seja feita frequentemente, pois isso melhora a eficiência da lavadora e previne odores desagradáveis e falhas no motor.

Independentemente do modelo da sua lavadora, é fundamental fazer uma checagem no filtro de tempos em tempos. Manter esse cuidado pode ser uma tarefa simples, mas que exige uma certa disciplina para se tornar parte da sua rotina de cuidados com o eletrodoméstico.

Vamos te mostrar aqui um guia prático sobre como limpar o filtro da máquina de lavar, onde ele fica e os sinais que indicam que já está na hora de limpar.

Por que limpar o filtro da máquina de lavar é essencial?

O filtro tem uma função básica, mas muito crucial: ele serve para reter fiapos, sujeira e pequenos objetos que vão soltando das roupas durante a lavagem. Quando o filtro fica entupido, a máquina sofre para funcionar como deveria. Você pode acabar com roupas sujas, água parada ou, pior ainda, um cheiro desagradável saindo do aparelho.

E tem mais: um filtro sujo pode sobrecarregar o motor da máquina, forçar a bomba d’água e até causar problemas sérios na centrifugação. Portanto, essa pequena tarefa pode evitar muitos transtornos.

Onde fica o filtro da máquina de lavar?

A localização do filtro varia de acordo com o tipo da sua máquina. Aqui está um guia para te ajudar:

Modelos com abertura superior (top-load):

O filtro geralmente está dentro do tambor, preso ao agitador central ou na lateral interna. Em alguns modelos, ele aparece como uma telinha ou cestinha plástica que pode ser removida com facilidade.

Modelos com abertura frontal (front-load):

O filtro, nesse caso, costumava ser o de drenagem, que fica acessível na parte inferior frontal da máquina, atrás de uma tampa pequena. Você só precisa abri-la para encontrar uma peça cilíndrica que pode ser desenroscada para limpeza.

Como saber se está na hora de limpar o filtro?

Fique de olho em alguns sinais que indicam que você precisa agir:

As roupas saem com fiapos ou com mau cheiro ;

; A água demora para escoar ou a máquina faz barulhos estranhos ;

; O ciclo de lavagem parece estar demorando mais que o normal.

Esses sinais podem ser indícios de que o filtro da máquina de lavar está obstruído e necessita de limpeza.

Como limpar o filtro da máquina de lavar: passo a passo

A limpeza é bem simples e varia conforme o tipo de filtro. Confira:

Para filtros internos (top-load):

Desligue a máquina e levante a tampa; Retire o filtro do agitador ou da lateral interna; Lave com água corrente e uma escova macia, sem usar produtos químicos fortes; Deixe secar e encaixe o filtro de volta.

Para filtros externos (front-load):

Desligue a máquina e abra a portinha na parte inferior frontal; Desenrosque o filtro com cuidado; Remova resíduos, como fiapos e moedas; Lave bem com água, escove se necessário e coloque o filtro de volta.

Com que frequência devo limpar o filtro?

A recomendação é limpar o filtro a cada 1 ou 2 meses, dependendo de como você usa a lavadora. Se você costuma lavar roupas que soltam muitos pelos ou se a máquina é compartilhada com várias pessoas, pode ser uma boa ideia aumentar a frequência da limpeza.