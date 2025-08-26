Governo abre vagas com salários de até R$ 7 mil

Notícias

O Governo do Estado do Espírito Santo lançou um processo seletivo recheado de oportunidades em várias áreas, com salários que podem chegar até R$ 7.512,89. Para quem está em busca de estabilidade no trabalho, essa é uma ótima chance, já que os contratos podem durar até três anos.

As inscrições estão abertas de 22 de agosto a 2 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do governo. Lembre-se de que essa seleção é para preencher vagas temporárias, então é bom ficar de olho nos detalhes.

Detalhes do edital e oportunidades

O processo seletivo inclui dois editais, com vagas tanto para a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) quanto para a Secretaria de Educação (Sedu). As funções disponíveis variam bastante, indo de assistente social a professores em várias especialidades.

Os salários vão de R$ 4.478,85 a R$ 7.512,89 e a seleção será feita por meio da análise de títulos. Isso quer dizer que a experiência prática, a formação acadêmica e os estágios que você já fez vão contar muito. Se você tem interesse na Seger, as vagas são especialmente para atuação na Região Metropolitana do Espírito Santo.

Inclusão e inscrições

Um aspecto muito positivo desse processo seletivo é a ênfase na inclusão. O governo reservou uma parte das vagas para pessoas com deficiência, além de candidatos negros e indígenas, o que é um passo importante para tornar o ambiente de trabalho mais diverso.

Para se inscrever, é vital que os candidatos visitem o site de Seleção do Estado e fiquem atentos às exigências de documentação para que a análise de títulos ocorra sem problemas.

Foco na educação e música

Se você é da área da educação, boa notícia: o edital 01/2025 da Sedu contempla a Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (Fames). Esse edital busca formar um cadastro de reserva para professores de música erudita, canto, piano e regência.

As inscrições para esse segmento vão de 27 de agosto a 3 de setembro. As avaliações seguirão o mesmo critério de análise de títulos e, no início, os contratos terão validade de 12 meses, podendo ser renovados.

Esse processo seletivo do Governo do Espírito Santo, com inscrições até o dia 2 de setembro, é uma ótima oportunidade para quem busca estabilidade e uma remuneração atrativa em diversas áreas.

