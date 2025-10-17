Golpe do ‘Pix agendado’ engana empresários e frauda bancos

Desde que o Pix chegou ao Brasil, ele mudou totalmente a forma como pagamos e recebemos dinheiro. A facilidade e a gratuidade desse sistema se tornaram aliadas fundamentais para empreendedores e lojistas. Mas, como tudo na vida, essa praticidade também trouxe novos desafios, e um dos mais preocupantes é o golpe do Pix agendado.

Esse golpe tem crescido bastante e atinge especialmente o comércio e prestadores de serviços. Como ele funciona? O criminoso faz parecer que agendou uma transferência, apresenta um comprovante que parece legítimo, recebe o produto ou serviço e depois cancela o pagamento antes da data marcada. No final, o empresário acaba sem receber o dinheiro e sem seus produtos.

Recentemente, um artigo da Cora trouxe à tona o aumento dessas fraudes, alertando sobre o impacto financeiro que isso representa para os negócios em todo o país.

Como o golpe do Pix agendado funciona na prática

Na prática, a aplicação desse golpe muitas vezes acontece de forma bastante natural. O golpista se aproxima, faz o “pagamento” agilizado via Pix agendado e mostra um comprovante manipulado. Muitas vezes, as informações são editadas para que a data de transferência seja escondida, fazendo o documento parecer autêntico. O problema é que a transação só será efetivada no futuro se não for cancelada rapidamente.

Em algumas situações, esses golpistas utilizam softwares de edição de imagem para modificar o status do comprovante, mudando "agendado" para "transferido". Outras vezes, eles tentam convencer a vítima de que o sistema bancário está lento, fazendo com que o vendedor libere a mercadoria mesmo sem confirmar o crédito na conta.

O perigo aumenta em datas comerciais movimentadas, como Dia das Mães, Natal e Dia dos Namorados. Nesses momentos, os comerciantes ficam sobrecarregados e, consequentemente, prestam menos atenção aos detalhes, o que torna o golpe ainda mais fácil de ser aplicado.

Um cheque pré-datado digital: o alerta dos especialistas

De acordo com os especialistas em segurança digital, o Pix agendado é similar a um cheque pré-datado. Isso significa que ele depende de uma efetivação futura, podendo ser cancelado a qualquer momento. E, assim, abre espaço para abusos.

O Banco Central reitera que o sistema Pix é seguro, mas a responsabilidade pelo uso consciente do serviço é do usuário. Por isso, a atenção e o cuidado são as melhores armas contra esses golpes.

A Cora destaca que, mesmo com o uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED) — que permite o bloqueio temporário de valores suspeitos de fraude — nem sempre é possível recuperar o dinheiro. Quando os golpistas movimentam o dinheiro rapidamente, fica complicado para o banco fazer a devolução.

Cinco medidas práticas para proteger seu negócio

A melhor maneira de se proteger é prevenindo. Aqui vão cinco dicas essenciais para evitar cair no golpe do Pix agendado e proteger a saúde financeira da sua empresa:

Confirme o crédito em tempo real — Nunca entregue produtos ou finalize serviços sem checar se o valor realmente entrou na conta. O extrato é o único comprovante confiável. Analise cada comprovante — Veja se contém data, hora, ID da transação (com 32 caracteres começando pela letra “E”), valor, além dos nomes do pagador e do recebedor. Redobre a atenção em períodos de alta demanda — Em datas comemorativas, reforce sua equipe para checar os pagamentos com calma. Evite o Pix em vendas futuras ou parceladas — Opte pelo cartão de crédito, que garante a compensação pelo banco emissor. Escolha bancos com recursos de segurança empresarial — Instituições como a Cora oferecem alertas automáticos de recebimento e ferramentas de verificação instantânea, reduzindo os riscos.

Essas práticas simples podem realmente salvar o caixa da sua empresa e evitar que uma venda aparentemente normal se transforme em uma grande dor de cabeça.

O impacto invisível: confiança e reputação em jogo

Além das perdas financeiras, o golpe do Pix agendado pode minar a relação de confiança entre vendedor e cliente. Lojistas têm notado que, após passarem por esse tipo de fraude, muitos clientes exigem confirmações adicionais, o que acaba tornando o atendimento mais demorado e cheio de burocracias.

Pequenas empresas, que costumam depender de um fluxo de caixa constante, podem sentir o impacto à beça, enfrentando atrasos nos pagamentos a fornecedores e funcionários devido à perda inesperada de valores.

Por isso, é importante treinar equipes de vendas e criar procedimentos padrões de conferência dos pagamentos. Assim, seu negócio se protege e, ao mesmo tempo, mantém a agilidade no atendimento.

O golpe do Pix agendado é uma demonstração clara de como as fraudes digitais estão evoluindo no Brasil. Apesar de o sistema Pix ser uma ferramenta segura e eficiente, a vulnerabilidade muitas vezes está na pressa de fechar negócios e na falta de atenção.

Ser cuidadoso e estar bem informado são passos cruciais. Confirmar cada transação e usar ferramentas de gestão seguras são atitudes que podem fazer toda a diferença na proteção do seu negócio.