Futsalmercato: atualizações da Série A no dia 3 ao vivo

A nova temporada da Liga Nacional de Futsal de 2025-26 foi oficialmente confirmada, revelando os 15 times que irão competir no principal campeonato de futsal do Brasil. O esperado "É (sempre) #futsalmercato" está de volta, trazendo atualizações diárias sobre as movimentações de jogadores e as mudanças nas equipes.

Times Confirmados na Liga Nacional de Futsal

Active Network

Confirmações : Braconcini, Degan, Ferretti, Curri, Thiago Perez, Cesaroni.

: Braconcini, Degan, Ferretti, Curri, Thiago Perez, Cesaroni. Novos Jogadores : Amans (River Plate), Pina (Sandro Abate).

: Amans (River Plate), Pina (Sandro Abate). Saídas : Grasso (Napoli Futsal), Lamedica (Jesi), Lepadatu (Sulmona), Caverzan (Maccan Prata).

: Grasso (Napoli Futsal), Lamedica (Jesi), Lepadatu (Sulmona), Caverzan (Maccan Prata). Treinador: Monsignori (confirmado).

Bulldog Capurso

Confirmações : Primavera, Micoli, Lamas, Perri, Garofalo, Dammaco, Nitti, Lisco.

: Primavera, Micoli, Lamas, Perri, Garofalo, Dammaco, Nitti, Lisco. Novos Jogadores : Cutrignelli (Pomezia), Grandinetti (New Taranto).

: Cutrignelli (Pomezia), Grandinetti (New Taranto). Treinador: Chiaffarato (confirmado).

Came Treviso

Confirmações : Vieira, Donin, Pietrangelo, Sai, Perazzetta, Fior, Azzoni.

: Vieira, Donin, Pietrangelo, Sai, Perazzetta, Fior, Azzoni. Novos Jogadores : Bui (MestreFenice), Gargantini (Vinumitaly Petrarca), André Ferreira (Manfredonia), Gastaldello (Olympia Rovereto), Antoniazzi (Jaen).

: Bui (MestreFenice), Gargantini (Vinumitaly Petrarca), André Ferreira (Manfredonia), Gastaldello (Olympia Rovereto), Antoniazzi (Jaen). Saídas : Sacon (Meta Catania), Walex, Di Guida (Maccan Prata), Gaetano Musumeci, Del Gaudio, Luis Felipe.

: Sacon (Meta Catania), Walex, Di Guida (Maccan Prata), Gaetano Musumeci, Del Gaudio, Luis Felipe. Treinador: Sylvio Rocha (confirmado).

CDM Futsal

Confirmações : Ortisi.

: Ortisi. Novos Jogadores : Di Tomaso (Lecco), Murilo Ferreira (Roma 1927), Baklanov (RFS Futsal), Guga (Pirossigeno Cosenza), Maltauro (FeniceMestre), Boutabouzi (New Taranto), Caputo, Juninho (Modena Cavezzo).

: Di Tomaso (Lecco), Murilo Ferreira (Roma 1927), Baklanov (RFS Futsal), Guga (Pirossigeno Cosenza), Maltauro (FeniceMestre), Boutabouzi (New Taranto), Caputo, Juninho (Modena Cavezzo). Saída : Boaventura.

: Boaventura. Treinador: De Jesus (confirmado).

Ecocity Genzano

Confirmações : Zaccagnini, Nem, Siddi, Taborda, Mammarella, Di Ponto, De Oliveira.

: Zaccagnini, Nem, Siddi, Taborda, Mammarella, Di Ponto, De Oliveira. Novos Jogadores : Giacchini (Cioli Ariccia), Santopaolo (Potenza Picena), Canal (Manfredonia), Barra (Feldi Eboli), Gastaldo e Tonidandel (Italservice Pesaro).

: Giacchini (Cioli Ariccia), Santopaolo (Potenza Picena), Canal (Manfredonia), Barra (Feldi Eboli), Gastaldo e Tonidandel (Italservice Pesaro). Saídas : Brunelli (Meta Catania, empréstimo), Fantecele e Thiago Bissoni (Pirossigeno Cosenza), Romano (Technology Velletri), Lo Cicero (Pirossigeno Cosenza), Fusari (Olympia Rovereto), Lara.

: Brunelli (Meta Catania, empréstimo), Fantecele e Thiago Bissoni (Pirossigeno Cosenza), Romano (Technology Velletri), Lo Cicero (Pirossigeno Cosenza), Fusari (Olympia Rovereto), Lara. Treinador: Colini (novo).

Feldi Eboli

Confirmações : Caponigro, Dal Cin, Venancio, Di Stanio, Calderolli, Selucio, Etzi, Tiago Lemos.

: Caponigro, Dal Cin, Venancio, Di Stanio, Calderolli, Selucio, Etzi, Tiago Lemos. Novos Jogadores : Gui e Kenji (Sandro Abate Avellino), Gattarelli (Fortitudo Pomezia), Felipinho (Pirossigeno Cosenza), Felipe Echavarria (Córdoba).

: Gui e Kenji (Sandro Abate Avellino), Gattarelli (Fortitudo Pomezia), Felipinho (Pirossigeno Cosenza), Felipe Echavarria (Córdoba). Saídas : Caruso, Ugherani, Barra (Ecocity Genzano), Sansone (Modena Cavezzo), Glielmi (Benevento), Montefalcone (Benevento), Liberti (L84), Salas, Espindola.

: Caruso, Ugherani, Barra (Ecocity Genzano), Sansone (Modena Cavezzo), Glielmi (Benevento), Montefalcone (Benevento), Liberti (L84), Salas, Espindola. Treinador: Antonelli (confirmado).

Fortitudo Pomezia

Confirmações : Matteus.

: Matteus. Saídas: Gattarelli (Feldi Eboli), Cutrupi (Roma 1927), Cutrignelli (Capurso).

L84 Torino

Confirmações : Braga, De Rienzo, Josiko, Maxi Rescia, Cuzzolino, Fortini, Tondi, Tuli.

: Braga, De Rienzo, Josiko, Maxi Rescia, Cuzzolino, Fortini, Tondi, Tuli. Novos Jogadores : Victor Lopez (United Galati), Liberti (Feldi Eboli), Ton (Kings’ League).

: Victor Lopez (United Galati), Liberti (Feldi Eboli), Ton (Kings’ League). Saída : Coco Wellington (aposentadoria).

: Coco Wellington (aposentadoria). Treinador: Rios (novo).

Meta Catania

Confirmações : Turmena, Centorrino, Pulvirenti, Giulio Musumeci, Mario Musumeci, Anas, Bocao, Silvestri, Timm, Siqueira, Podda.

: Turmena, Centorrino, Pulvirenti, Giulio Musumeci, Mario Musumeci, Anas, Bocao, Silvestri, Timm, Siqueira, Podda. Novos Jogadores : Sacon (Came Treviso), Drahovsky (Inter Movistar), Brunelli (Ecocity Genzano, empréstimo).

: Sacon (Came Treviso), Drahovsky (Inter Movistar), Brunelli (Ecocity Genzano, empréstimo). Saídas : Salamone, Anderson (Lecco).

: Salamone, Anderson (Lecco). Treinador: Juanra (confirmado).

Napoli Futsal

Confirmações : Bolo, Salas, Bellobuono, De Luca, Guilhermao, Perugino.

: Bolo, Salas, Bellobuono, De Luca, Guilhermao, Perugino. Novos Jogadores : Fabio Cecilio (Braga), Bortoletto e Varela (Piast Gliwice), Jurlina (Olmissum), Grasso (Active Network), Kamel (Italpol).

: Fabio Cecilio (Braga), Bortoletto e Varela (Piast Gliwice), Jurlina (Olmissum), Grasso (Active Network), Kamel (Italpol). Saídas : Vincenzo Crisci (Virtus Terzigno), Marco Iannelli (CP Futsal), Vavà, Pelezinho, Duarte (aposentadoria, passa a ser diretor esportivo), Vander Salas, Colletta (Energy Saving).

: Vincenzo Crisci (Virtus Terzigno), Marco Iannelli (CP Futsal), Vavà, Pelezinho, Duarte (aposentadoria, passa a ser diretor esportivo), Vander Salas, Colletta (Energy Saving). Treinador: Basile (confirmado).

Pirossigeno Cosenza

Confirmações : Pedro Guedes, Adornato, Marchio, Bavaresco, Trentin.

: Pedro Guedes, Adornato, Marchio, Bavaresco, Trentin. Novos Jogadores : Rosato (Itria), Everton (Constract Lubawa), Marcelinho (Roma 1927), Fantecele e Thiago Bissoni (Ecocity Genzano), Parisi (Sandro Abate Avellino), Lo Cicero (Regalbuto).

: Rosato (Itria), Everton (Constract Lubawa), Marcelinho (Roma 1927), Fantecele e Thiago Bissoni (Ecocity Genzano), Parisi (Sandro Abate Avellino), Lo Cicero (Regalbuto). Saídas : Mateus, Lo Conte (Sandro Abate), Jefferson, Restaino, Guga (CDM), Leonardo Del Ferraro (Atletico Canicattì), Gabriel, Cabeça, Felipinho (Feldi Eboli).

: Mateus, Lo Conte (Sandro Abate), Jefferson, Restaino, Guga (CDM), Leonardo Del Ferraro (Atletico Canicattì), Gabriel, Cabeça, Felipinho (Feldi Eboli). Treinador: Paniccia (novo).

Roma 1927

Confirmações : Miquel, Ceccarelli, Cutruneo, Fortino.

: Miquel, Ceccarelli, Cutruneo, Fortino. Novos Jogadores : Pol Lopez (Martorell), Sarmiento (Anderlecht), Cutrupi (Fortitudo Pomezia), Turrisi (Eur C5).

: Pol Lopez (Martorell), Sarmiento (Anderlecht), Cutrupi (Fortitudo Pomezia), Turrisi (Eur C5). Saídas : Seferi e Alciati (Lecco, empréstimo), Borolo (MGM 2000, empréstimo), Murilo Ferreira (CDM), Marcelinho (Pirossigeno Cosenza), Dimas e Donatiello (Sandro Abate), Anzini e di Troia (Regalbuto), Ercolessi (Montegrappa).

: Seferi e Alciati (Lecco, empréstimo), Borolo (MGM 2000, empréstimo), Murilo Ferreira (CDM), Marcelinho (Pirossigeno Cosenza), Dimas e Donatiello (Sandro Abate), Anzini e di Troia (Regalbuto), Ercolessi (Montegrappa). Treinador: Reali (confirmado).

Sandro Abate Avellino

Confirmações : Alex, Massimo Abate, Venezia, Vitiello, Galletto, Botta, Di Luccio, Lauro.

: Alex, Massimo Abate, Venezia, Vitiello, Galletto, Botta, Di Luccio, Lauro. Novos Jogadores : Dimas (Roma 1927), Matheus Preà (MFK Torpedo), Lolo Suazo (Benevento), Pasquale De Luca (Napoli Parthenope), Dias Rocha Matheus (Junior Domitia), Lo Conte (Pirossigeno Cosenza), Pastorello (Lamezia), Donatiello (Roma 1927).

: Dimas (Roma 1927), Matheus Preà (MFK Torpedo), Lolo Suazo (Benevento), Pasquale De Luca (Napoli Parthenope), Dias Rocha Matheus (Junior Domitia), Lo Conte (Pirossigeno Cosenza), Pastorello (Lamezia), Donatiello (Roma 1927). Saídas : Pina (Active Network), Parisi (Pirossigeno Cosenza), Gui e Kenji (Feldi Eboli).

: Pina (Active Network), Parisi (Pirossigeno Cosenza), Gui e Kenji (Feldi Eboli). Treinador: Basile (confirmado).

Saviatesta Mantova

Treinador: Milella (confirmado).

Sporting Sala Consolina

Confirmações : Fiuza, Diaz, Arillo, Vidal, Carducci, Igor, Delmestre, Fatiguso.

: Fiuza, Diaz, Arillo, Vidal, Carducci, Igor, Delmestre, Fatiguso. Novos Jogadores : Lepre (Cus Molise), Fellipe Mello (Vinumitaly Petrarca), Italo Aurelio.

: Lepre (Cus Molise), Fellipe Mello (Vinumitaly Petrarca), Italo Aurelio. Treinador: Conde (confirmado).

Essa temporada promete novas emoções e desafios para as equipes e seus torcedores. As movimentações de jogadores e a definição dos treinadores marcam o início de uma nova fase no futsal nacional.