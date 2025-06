Fiat apresenta veículo zero km por menos de R$ 30 mil

O Fiat Uno 2025 chega com tudo para agitar o mercado de veículos no Brasil a partir de 2026. Com a produção sendo feita no polo automotivo de Betim, em Minas Gerais, o modelo deve ter um preço bem acessível, abaixo de R$ 30 mil. Essa é uma ótima notícia para quem busca um carro econômico e que não pesa no bolso.

O retorno do Uno é uma resposta da Fiat às necessidades dos brasileiros. Em um cenário econômico desafiador, muitos compradores procuram por carros que ofereçam um bom custo-benefício e economia de combustível. E o Uno está aí para atender essa demanda.

Com um design moderno inspirado no Fiat Panda europeu, o Uno 2025 não decepciona. Ele vem equipado com uma central multimídia que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de direção hidráulica e ar-condicionado — tudo isso faz dele uma boa opção na categoria de entrada.

Economia de combustível é um diferencial

Um dos grandes atrativos do novo Uno é a economia de combustível. Ele vem com motores 1.0 Firefly Flex e 1.3 Flex, prometendo um desempenho de até 13,5 km/l na cidade e 16,5 km/l na estrada. Isso é muito interessante, especialmente considerando os preços dos combustíveis atualmente.

Um recurso que ajuda nessa eficiência é o sistema Start&Stop, que desliga o motor em paradas, como em semáforos, ajudando a reduzir ainda mais o consumo. E se você acha que isso é tudo, a Fiat também planeja lançar uma versão híbrida leve do Uno em 2025, que deve ter um consumo impressionante de até 18,5 km/l. Essa é uma característica que certamente vai chamar a atenção em tempos de preços altos na gasolina.

Estratégia de mercado

A Fiat está apostando em uma estratégia de mercado que combina acessibilidade e qualidade. Para isso, a marca conta com uma ampla rede de concessionárias e centros de serviços autorizados em todo o Brasil, garantindo que os consumidores tenham suporte sempre que precisarem.

As opções de financiamento também são bem atrativas, com a possibilidade de uma entrada de apenas 10% e parcelas que cabem no bolso. Isso torna o Uno uma escolha especialmente convidativa para jovens e famílias de classe média. Com essa oferta, o modelo tem tudo para se destacar e conquistar seu espaço no mercado de veículos compactos.