Astronauta afirma que nosso conhecimento pode ser uma ilusão

Antes de se aposentar, o astronauta norte-americano Ron Garan passou quase seis meses na Estação Espacial Internacional. Essa experiência, tão única, fez com que ele olhasse para a Terra de uma forma bem diferente.

Em uma entrevista recente, Garan falou sobre como observar o nosso planeta do espaço mudou sua perspectiva. Para ele, a Terra parece um único organismo vivo, onde não há divisões políticas ou fronteiras. Essa visão o levou a considerar que a ideia de separação entre as pessoas é uma "mentira que nos custa caro."

Astronauta fala sobre a conectividade da vida na Terra

Durante a conversa, Garan detalhou como a visão do planeta como um sistema unificado o fez perceber que tudo neste mundo está interligado. Humanos, animais, florestas, oceanos e até o clima funcionam em harmonia. No entanto, ele alerta que as ações humanas estão ameaçando essa relação tão delicada.

O ex-astronauta enfatiza que a destruição dos ecossistemas e a crise climática são consequências de uma visão fragmentada da realidade. Muitas vezes, o meio ambiente é encarado como algo separado da sociedade. Ignorar essa interdependência, segundo ele, pode colocar em risco toda a rede da vida na Terra. Por isso, é fundamental superar essa desconexão cultural e mental.

“Overview Effect”: a experiência dos astronautas

Garan não é o único a passar por esse tipo de transformação. Muitos astronautas relatam uma experiência semelhante, conhecida como "Overview Effect", ou “efeito da visão geral.” Ao ver a Terra do espaço, eles mudam suas percepções sobre o planeta, a humanidade e até mesmo sobre suas próprias vidas.

Vários desses profissionais voltam com uma visão mais pacificadora em relação aos conflitos humanos, além de uma preocupação maior com a sustentabilidade do nosso lar. Após deixar a NASA, Garan tem se dedicado a iniciativas de sustentabilidade e educação global, sempre buscando compartilhar essa nova visão com o mundo.