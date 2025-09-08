Notícias

Fechar a porta do quarto para dormir: significado psicológico

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini
O que significa fechar a porta do quarto para dormir, segundo a psicologia
O que significa fechar a porta do quarto para dormir, segundo a psicologia

Dormir com a porta fechada é mais do que uma simples escolha — pode dizer muito sobre você. Um estudo da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, mostrou que nossos hábitos noturnos, incluindo como preparamos nosso espaço para dormir, revelam características de nossa personalidade e até afetam nossa saúde mental.

Essas observações mostram que o jeito que lidamos com a hora de dormir pode estar ligado a traços emocionais e à nossa saúde psicológica.

Segurança e controle ao fechar a porta para dormir

Um dos exemplos mais claros é a preferência por manter a porta do quarto fechada. Essa prática pode indicar a busca por segurança e controle, ajudando a criar um ambiente mais isolado do mundo lá fora. Esse espaço mais tranquilo pode facilitar um sono reparador.

Ter um ambiente de sono seguro é algo que muitos especialistas ressaltam como fundamental para uma boa qualidade de descanso.

Procrastinação do sono e saúde mental

A procrastinação do sono — aquele hábito de adiar a hora de ir para a cama — está muitas vezes ligada a traços como ansiedade e dificuldade de gestão emocional. Pessoas que fazem isso frequentemente lidam com estresse elevado e vulnerabilidade emocional.

Essas características podem resultar em um raciocínio mais lento e dificuldades de concentração, além de estarem relacionadas a problemas mais sérios, como a depressão. Isso, é claro, acaba impactando diretamente na produtividade e no bem-estar diário.

Benefícios de um sono bem estruturado

Estabelecer uma rotina de sono, com horários fixos para deitar e acordar, é essencial para a saúde mental e emocional. A privação de sono, muitas vezes causada por procrastinação ou hábitos ruins, pode trazer consequências negativas significativas, como irritabilidade e baixa produtividade.

Fazer ajustes simples, como garantir um ambiente escuro e silencioso, é um ótimo primeiro passo para quem busca melhorar a qualidade do seu sono.

Impacto dos rituais de sono simples

É surpreendente como rituais relaxantes antes de dormir, como um banho morno ou uma sessão de meditação, podem impactar positivamente a qualidade do nosso sono e, consequentemente, nossa saúde mental. Essas práticas ajudam a avisar ao corpo que é hora de desacelerar.

Manter uma rotina regular de sono e evitar cafeína ou telas de dispositivos eletrônicos antes de dormir são dicas valiosas para quem deseja um descanso mais tranquilo. O estudo da Universidade de Utah ressalta que, ao abordar o sono de uma maneira mais holística, levando em conta os comportamentos e emoções, podemos aprimorar nossa qualidade de vida.

Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

