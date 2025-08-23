fechamento e planos futuros: o que esperar a seguir

Durante 16 anos, a Hollywood Rip Ride Rockit foi uma das montanhas-russas mais radicais do Universal Orlando Resort. Ela conquistou o coração dos visitantes com sua música animada, altas velocidades e quedas impressionantes.

Recentemente, o parque anunciou que a atração foi fechada, e há planos para uma nova experiência no local. Além disso, a Universal está buscando inovar e trazer algo diferente para os fãs.

A montanha-russa foi temporariamente mantida em funcionamento após um aviso de fechamento em dezembro do ano passado, mas agora chegou a hora de deixar o espaço vago.

O que vem por aí

Inaugurada em 19 de agosto de 2009, a Hollywood Rip Ride Rockit tinha cerca de 975 metros de extensão e se elevava a impressionantes 49 metros de altura. Feita de aço, ela fazia a alegria de quem buscava adrenalina no Universal Orlando Resort.

Uma das características marcantes da atração era a possibilidade de escolher uma música antes de embarcar. Os visitantes tinham cinco opções populares, incluindo hits como “Waterloo” do ABBA e “Humble” do Kendrick Lamar. Isso tornava a experiência ainda mais emocionante e personalizada.

Com uma subida íngreme de 90 graus, a montanha-russa atingia velocidades de até 105 km/h e realizava curvas rápidas que deixavam o público sem fôlego. Embora o Universal Orlando ainda não tenha revelado quais novidades substituirão a Rip Ride Rockit, a expectativa é que venham novidades igualmente emocionantes.

De acordo com informações, a Universal solicitou em março deste ano a construção de uma nova atração de dois andares. Essa notícia alimentou a imaginação dos fãs que já especulam sobre o que pode ocupar o lugar do antigo brinquedo.

No Reddit, internautas têm compartilhado fotos de obras na área, onde é possível observar maquinário em ação. Porém, a revelação total só deve acontecer quando oficialmente anunciada. Até lá, a ansiedade dos visitantes só cresce.