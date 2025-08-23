Esporte que pode aumentar sua expectativa de vida em quase dez anos

A saúde e a longevidade são assuntos que estão sempre em alta, não é mesmo? E quando se trata de manter o corpo ativo, a prática de exercícios físicos se destaca como uma das melhores, com muitos estudos apontando essa correlação. Mas, você sabia que alguns esportes podem trazer benefícios ainda maiores do que outros?

Uma pesquisa recente, publicada na renomada revista Mayo Clinic Proceedings, traz insights interessantes, especialmente sobre o tênis. Os pesquisadores dinamarqueses coroaram esse esporte como o mais eficaz para quem deseja viver mais. A notícia é boa: aqueles que jogam tênis podem aumentar a expectativa de vida em quase 10 anos se comparados a pessoas que levam uma vida sedentária. O motivo? O jogo não só melhora a saúde do coração, mas também fortalece músculos e ossos, além de promover um bom condicionamento físico.

E não é só o corpo que ganha! O tênis exige concentração e estratégia, o que ativa o raciocínio lógico. Além disso, jogar em duplas proporciona uma interação social rica, tornando a atividade ainda mais prazerosa.

Outros esportes que ajudam a garantir longevidade

Durante a mesma pesquisa, mais de 8 mil participantes foram monitorados ao longo de 25 anos. O interessante é que, embora muitos não jogassem tênis, eles ainda se dedicavam a outras atividades físicas. Embora esses esportes não tenham trazido os mesmos resultados do tênis, eles ainda contribuíram significativamente para a saúde em comparação àqueles que quase não se exercitam.

Assim, enquanto o tênis é o campeão da longevidade, existem outras atividades igualmente valiosas que também podem ajudar a prolongar a vida. Confira a lista de esportes e a expectativa de anos que podem acrescentar à sua jornada:

Badminton: 6,2 anos

6,2 anos Futebol: 4,7 anos

4,7 anos Ciclismo: 3,7 anos

3,7 anos Natação: 3,4 anos

3,4 anos Corrida: 3,2 anos

3,2 anos Calistenia: 3,1 anos

3,1 anos Atividades do clube de saúde: 1,5 anos

Portanto, mesmo que o tênis tenha se destacado, é sempre bom lembrar que o importante é manter-se ativo. Afinal, qualquer prática que envolva movimento e diversão é um passo a mais em direção a uma vida saudável e longa.