Notícias

Esporte que pode aumentar sua expectativa de vida em quase dez anos

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Quer viver mais? Esse esporte pode adicionar quase uma década à sua vida
Quer viver mais? Esse esporte pode adicionar quase uma década à sua vida

A saúde e a longevidade são assuntos que estão sempre em alta, não é mesmo? E quando se trata de manter o corpo ativo, a prática de exercícios físicos se destaca como uma das melhores, com muitos estudos apontando essa correlação. Mas, você sabia que alguns esportes podem trazer benefícios ainda maiores do que outros?

Uma pesquisa recente, publicada na renomada revista Mayo Clinic Proceedings, traz insights interessantes, especialmente sobre o tênis. Os pesquisadores dinamarqueses coroaram esse esporte como o mais eficaz para quem deseja viver mais. A notícia é boa: aqueles que jogam tênis podem aumentar a expectativa de vida em quase 10 anos se comparados a pessoas que levam uma vida sedentária. O motivo? O jogo não só melhora a saúde do coração, mas também fortalece músculos e ossos, além de promover um bom condicionamento físico.

E não é só o corpo que ganha! O tênis exige concentração e estratégia, o que ativa o raciocínio lógico. Além disso, jogar em duplas proporciona uma interação social rica, tornando a atividade ainda mais prazerosa.

Outros esportes que ajudam a garantir longevidade

Durante a mesma pesquisa, mais de 8 mil participantes foram monitorados ao longo de 25 anos. O interessante é que, embora muitos não jogassem tênis, eles ainda se dedicavam a outras atividades físicas. Embora esses esportes não tenham trazido os mesmos resultados do tênis, eles ainda contribuíram significativamente para a saúde em comparação àqueles que quase não se exercitam.

Assim, enquanto o tênis é o campeão da longevidade, existem outras atividades igualmente valiosas que também podem ajudar a prolongar a vida. Confira a lista de esportes e a expectativa de anos que podem acrescentar à sua jornada:

  • Badminton: 6,2 anos
  • Futebol: 4,7 anos
  • Ciclismo: 3,7 anos
  • Natação: 3,4 anos
  • Corrida: 3,2 anos
  • Calistenia: 3,1 anos
  • Atividades do clube de saúde: 1,5 anos

Portanto, mesmo que o tênis tenha se destacado, é sempre bom lembrar que o importante é manter-se ativo. Afinal, qualquer prática que envolva movimento e diversão é um passo a mais em direção a uma vida saudável e longa.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Por que algumas pessoas não gostam de música? Descubra a explicação científica

Por que algumas pessoas não apreciam música? Entenda a ciência

12 minutos atrás
Novo Fenomeno da Lamborghini redefine potência e parece ter saído de outro planeta

Lamborghini apresenta novo carro que redefine potência e design

42 minutos atrás
a razão científica por trás dos desaparecimentos

A pesquisa científica sobre os desaparecimentos inexplicáveis

2 horas atrás
detalhes sobre o fechamento e planos futuros

fechamento e planos futuros: o que esperar a seguir

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo