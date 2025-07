Fase da lua em 29 de julho de 2025

Qual fase a Lua está hoje, 29 de julho de 2025?

Hoje, 29 de julho de 2025, a Lua está na fase Nova, apresentando 20% de visibilidade e em crescimento. Em apenas três dias, poderemos observar a transição para a fase Crescente.

Calendário das Fases da Lua em Julho de 2025

O mês de julho começou com a fase Lua Crescente, que teve início no dia 2, às 16h30. Em seguida, no dia 10, às 17h38, ocorreu a Lua Cheia. Já no dia 17, às 21h39, entramos na fase Minguante. O ciclo lunar deste mês finalizou com a Lua Nova, que aconteceu no dia 24, às 16h12.

Confira abaixo o calendário completo das fases da Lua em julho de 2025:

Lua Crescente : 2 de julho, às 16h30

: 2 de julho, às 16h30 Lua Cheia : 10 de julho, às 17h38

: 10 de julho, às 17h38 Lua Minguante : 17 de julho, às 21h39

: 17 de julho, às 21h39 Lua Nova: 24 de julho, às 16h12

O que é o ciclo lunar?

O ciclo lunar, ou lunação, é o período que se passa entre duas Luas Novas, com uma média de duração de 29,5 dias. Durante esse tempo, a Lua passa pelas quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Cada uma dessas fases normalmente dura cerca de sete dias. Além dessas fases principais, existem também as "interfases", que são os períodos entre as fases principais, como o quarto crescente e a crescente gibosa, bem como a minguante gibosa e o quarto minguante.

Hoje, podemos observar a Lua na fase Nova, marcando mais um dia do fascinante ciclo lunar.