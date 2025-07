F1 2025: resultados da sprint e horários do GP da Bélgica

Verstappen Vence a Corrida Sprint em Spa

Max Verstappen conquistou a vitória na corrida sprint em Spa-Francorchamps, alcançando um resultado impressionante para a equipe Red Bull, marcando a primeira vitória sob a gestão de Laurent Mekies. Piastri e Norris completaram o pódio, ocupando o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Verstappen mostrou grande domínio durante a corrida, mantendo Piastri a uma distância segura e finalizando com uma vantagem de cerca de 0.6 segundos. O holandês, no entanto, enfrentou dificuldades, como relatou via rádio: "Não consigo frear no pico!"

Oscar Piastri, que terminou em segundo lugar, comentou sobre sua performance, afirmando que "tentei ao máximo evitar dar muito vácuo, mas não tinha velocidade suficiente na reta." Ele expressou decepção por não conseguir superar Verstappen, mas considerou o resultado positivo por se tratar apenas de uma corrida sprint e projetou atentos os desafios enfrentados amanhã, devido à previsão de mau tempo.

Lando Norris, que ficou em terceiro, também compartilhou sua visão da corrida, mencionando que "não consegui me posicionar melhor" e reconhecendo a dificuldade em alcançar Verstappen, destacando a velocidade superior do carro da Red Bull nas retas. Norris, que reclamou não ser muito fã das corridas sprint, mostrou-se otimista para as próximas etapas.

Outro destaque da corrida foi Lewis Hamilton, que partiu da 18ª posição e terminou em 16ª, 30 segundos atrás de Verstappen. O desempenho do piloto da Ferrari foi considerado insatisfatório, e ele disse: "Eu não tenho tração na traseira."

Na classificação final da corrida sprint, após Verstappen, Piastri e Norris, as posições de 4 a 8 foram ocupadas por Leclerc, Ocon, Sainz, Bearman e Hadjar. A corrida evidenciou a necessidade de ajustes nas estratégias e configurações dos carros, especialmente para os concorrentes que buscam reduzir a diferença em relação aos líderes.

Com a atividade em Spa seguindo, a expectativa agora se volta para a corrida principal, onde os pilotos terão que se adaptar a um clima possivelmente adverso, fazendo com que a competição seja ainda mais desafiadora. As equipes estão em alerta para ajustar suas estratégias diante das condições climáticas que se aproximam.